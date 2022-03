Bloomberg New Economy anuncia fechas y la junta asesora para el evento inaugural de América Latina “Gateaway” en Panamá

(16/Mar/2022 – web) Panamá.- Hoy, Bloomberg anunció que la primera convocatoria regional de Bloomberg New Economy Gateway se llevará a caboen la Ciudad de Panamá. El programa editorial se centrará en el futuro económico de América Latina a medida que la región se reconstruye de la devastación del Covid. Además,examinará el posible efecto del desbordamiento de la guerra en Ucrania en las naciones en desarrollo quienes ahora enfrentan nuevas amenazas de escasez de alimentos, aumento de los precios de la energía y cadenas de suministro rotas.

Líderes globales y latinoamericanos de los sectores público y privado, tanto de economías desarrolladas como emergentes, se reunirán para discutir y actuar sobre estos y otros temas críticos a través de los cinco pilares editoriales de Bloomberg New Economy: comercio, finanzas, salud, ciudades y cambio climático. Este es el primer evento de Bloomberg New Economy celebrado fuera de Asia, ampliando el emblemático New Economy Forum, que celebró su cuarta edición en Singapur en noviembre de 2021.