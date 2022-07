Boletín No. 5: Continúan las negociaciones por la paz social en Panamá

(24/Jul/2022 – web) Panamá.- En una jornada de trabajo iniciada ayer y que se extendió hasta las 4.15 a.m., madrugada de este domingo, el Gobierno Nacional anunció en la Mesa Única de Diálogo por Panamá su aceptación a incluir ocho (8) nuevos productos con precio regulado dentro de la canasta básica. De esta manera, aceptó la contrapropuesta de los grupos organizados a la fórmula inicial de incluir 17 productos en la lista regulada, lo que representaba un ahorro de B/.64.34 en el costo de dicha canasta

Los nueve puntos planteados por las organizaciones fueron analizados por los ministros participantes en la mesa y su cuerpo de asesores técnicos.

En ese marco, se explicó que la propuesta gubernamental comprende que del total de 40 productos por regular siete (7) siete serán comprados por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a precio de mercado y serán regulados y vendidos en los comercios de las comunidades.

De esta manera se apoya la producción nacional comprando alimentos a precios de mercado y se amplía a más del 30% el ahorro en la canasta básica de alimentos. Además, estos productos se comercializarán en las ferias del IMA, excepto los productos importados.

Otras medidas incluyen eliminar el arancel de la leche en polvo para niños menores de un año, lo que se reflejará en un menor costo del producto.

El Ejecutivo propone establecer una comisión nacional para definir los componentes de una canasta básica acorde con los momentos y realidades del país, al tiempo que, a través de la Oficina de Regulación de Precios, el Gobierno Nacional se compromete a presentar un proyecto de Ley para que Acodeco tenga opinión vinculante en la regulación de los precios de los productos básicos.

Por otra parte, la creación de un Consejo Consultivo en la materia será motivo de debate en la Asamblea Nacional.

Mientras tanto, el tema de los costos de distribución de alimentos será analizado en la mesa intersectorial del agro, así como se establecerá una mesa de pago interinstitucional con la participación de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Gobierno se compromete a que, antes de fin de año, se establezca una tienda del IMA por provincia y una en cada región de las comarcas, para reforzar el acceso a los productos. A su vez, el IMA también comprará y distribuirá los productos en y a través de los establecimientos comerciales. En ese sentido, se abrirán dos tiendas del IMA en Llano Tugrí y Muná, de la Comarca Ngäbe Buglé.

De igual modo, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) será intermediario con los municipios para que los productores puedan vender sus productos directamente al consumidor, en las ferias de las comunidades.

A lo anterior se agrega que la ley agroalimentaria será aprobada en el Consejo de Gabinete, promoviendo el Ejecutivo un debate participativo sobre el tema por parte de Asamblea Nacional, al tiempo que se reforzarán las funciones del Banco Nacional de Panamá (BNP) y Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA con el fin de que apoyen los propósitos que se buscan en la mesa de diálogo.

El Ejecutivo propuso en la reunión de este sábado-domingo que el tema de la regulación de los márgenes de utilidad sea abordado en el punto 8 de la mesa del Diálogo por Panamá, para que todos los sectores del país participen con el fin de alcanzar un acuerdo amplio y consensuado.

Respondidas sus inquietudes sobre este punto, las organizaciones participantes no estuvieron de acuerdo con la propuesta.

Para aclarar dudas, el Gobierno Nacional explica que se acepta un 25% de descuento en productos derivados del pollo por solicitud de los dirigentes de la comarca Ngäbe Buglé: alita, pescuezo, pata, corazón y molleja; se incluye en la lista de 40 productos poroto, frijol, plátano, huevos, azúcar morena, con lo que se logra una rebaja de 25% ( 25 centésimos por cada dólar) en el costo los productos. Además, se incluyen tres marcas de café en el control de precios: Café Dorado, Café Panamá y Café Durán.

También, el Gobierno Nacional garantiza el abastecimiento de los productos en tiendas, abarroterías y supermercados, y se compromete a establecer nueve (9) puestos adicionales en la comarca Ngäbe Buglé.

Maribel Gordón, economista, señala que no están de acuerdo en varios puntos de la propuesta presentada por el Gobierno. Indican que en seis puntos no están de acuerdo y en tres no tienen respuesta. Gordón precisa que en algunos puntos no se estableció la metodología, otros fueron insuficientes y otros más no fueron aclarados.

Por su parte, el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, manifestó preocupación ya que, antes del receso, las organizaciones no habían informado desacuerdo en seis puntos y luego del receso piden aclarar tres, por lo que solicita a los facilitadores tomar en cuenta la situación.

Un representante del gremio de educadores señaló que no están satisfechos con la propuesta porque no están todos los productos solicitados y la reducción de la canasta básica de alimentos no llega al 30%. Solicitan incluir 88 productos en el control de precios.

A su vez, el viceministro de Comercio, Omar Montilla, manifestó que ambas partes, Gobierno y organizaciones sociales, habían acordado no incluir alimentos producidos en Panamá para no afectar la producción nacional y pregunta si se querían incluir en la discusión 59 productos, muchos de producción nacional.

El Gobierno Nacional incluye 29 productos adicionales para totalizar 69 productos al control de precios y el asesor Oscar García explicó que se estima una disminución de más de 80 dólares en el precio de la canasta básica de alimentos, lo que representa una disminución del 28% en su costo total. En total serían 69 productos en 86 renglones, lo que según el Ejecutivo se acerca bastante a los solicitado por las organizaciones en la mesa.

Se precisa que, entre los productos agregados se incluyen pechuga, encuentro y muslo de pollo, pescado, pepino, chayote, apio, brócoli, zanahoria, ají dulce, cebolla amarilla, yuca, azúcar morena, papaya, mango, frutas de la temporada y otros.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Doris Zapata insistió, entonces, en que se analizara y discutiese la propuesta de inmediato para definir si había consenso, sobre todo por la necesidad de levantar los cierres de calles. Propuso crear una subcomisión integrada por el Ejecutivo y gremios que participan del diálogo, para revisar la propuesta y lograr el acuerdo en el punto 1 de la canasta básica de alimentos.

En respuesta, los representantes de las organizaciones sociales insistieron en que debían tener una hora para evaluar la propuesta gubernamental y que se les presentara por escrito la lista detallada, en renglones, de los productos para analizarla y decidir.

A las 4:15 de la madrugada de este domingo 24 de julio, se decretó un receso hasta las 10:30 AM de hoy, y ya en curso nuevamente, la mesa de Diálogo por Panamá, estará decidiendo si hay acuerdo en el punto 1 de la canasta básica de alimentos.

El Gobierno reiteró su voluntad de continuar participando de este diálogo con la apertura y disposición demostradas hasta ahora, confiando en una actitud constructivamente similar de los demás participantes en la mesa.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá