Mitradel publica más de 1,500 plazas en su bolsa de Empleos Panamá

Impulso al empleo en Panamá: Más de 1,500 vacantes disponibles en Mitradel

(10/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.-. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa facilitando el acceso a un empleo Panamá digno para la población, actuando como el principal intermediario entre la oferta y la demanda de capital humano. La entidad ha anunciado la disponibilidad de más de 1,500 plazas laborales a través de su bolsa electrónica Empleos Panamá, una iniciativa del gobierno de José Raúl Mulino Quintero y la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, para fomentar el crecimiento económico.

Vacantes en la Ciudad de Panamá y Provincias

Las oportunidades de trabajo están distribuidas en varias provincias, cubriendo una amplia gama de sectores y especializaciones. Para la provincia de Panamá, las posiciones disponibles incluyen roles como asistente administrativo de ventas, picker/preparador y técnico en prevención de riesgos laborales. También se buscan profesionales en áreas especializadas como analista de datos, inspector ambiental, asesor de camiones livianos y pesados, y asistente de ingeniería comercial. El sector tecnológico cuenta con vacantes para desarrollador Java junior, ingeniero de software y desarrollador de sistemas con conocimiento de planilla. Otras posiciones incluyen jefe de taller de maquinaria amarilla, gerente de categorías de la demanda, líder de montaje, técnico de planta y roles en servicio al cliente para operaciones de importación.

Otras Zonas con Oportunidades Laborales

En la provincia de Colón, se requieren ayudantes generales y supervisores de operaciones de bodega (3PL). Panamá Oeste presenta vacantes para ingeniero civil y un rol de encargada de marketing, con habilidades en producción audiovisual y manejo de inteligencia artificial. Finalmente, en la provincia de Herrera se busca un técnico instalador con licencia de conducir tipo D. Todas las plazas disponibles, según el comunicado del Mitradel, son reales y están diseñadas para ofrecer salarios competitivos, alineados con el objetivo de fomentar el trabajo decente en el país.