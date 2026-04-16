Brecha de género en la industria audiovisual colombiana: solo el 30% de profesionales son mujeres

La investigación presentada en el Festival de Cartagena demuestra que el liderazgo de mujeres en proyectos de la industria audiovisual colombiana impulsa equipos casi paritarios.
Liderazgo femenino en la industria audiovisual colombiana favorece la paridad en los equipos
• Un estudio de la Universidad Nebrija señala que, aunque la participación femenina crece, la dirección sigue siendo una barrera con apenas un 16% de presencia de mujeres.
(16/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- La participación de las mujeres en la industria audiovisual colombiana muestra un crecimiento pausado que aún no logra consolidar un acceso equitativo a los espacios de toma de decisiones. Según el reciente informe del proyecto CIMUED-Co, impulsado por la Universidad Nebrija con el apoyo de ICETEX, las mujeres representan actualmente el 30,1% del sector, una cifra que sitúa a Colombia por debajo de otros mercados como España o México en términos de inclusión de género.
Desafíos en los cargos de decisión
El estudio, liderado por los investigadores Marta Saavedra, Jerónimo Rivera, Nancy Gómez, Mercedes Herrero y Rocío Gago, destaca que la desigualdad se agudiza en los puestos de mayor poder. La dirección de largometrajes es uno de los puntos críticos, donde solo el 16,1% de las producciones cuenta con liderazgo femenino. Esta brecha de género en la industria audiovisual colombiana se extiende a áreas técnicas como la composición musical (12,5%), la dirección de fotografía, los efectos visuales y el sonido, sectores que continúan bajo un predominio masculino.
Por el contrario, áreas vinculadas a la estética y la organización presentan cifras cercanas a la paridad. La producción registra un 46,4% de presencia femenina, mientras que departamentos como vestuario, maquillaje y dirección de arte muestran una sólida representación de mujeres.
El impacto del liderazgo femenino
Un hallazgo fundamental del análisis de los estrenos de 2025 es el efecto multiplicador que generan las mujeres en puestos de responsabilidad. Cuando una mujer lidera un proyecto, la presencia femenina en el equipo asciende al 49,37%, logrando una estructura prácticamente paritaria. En contraste, los largometrajes dirigidos exclusivamente por mujeres representan solo el 12,96% del total, concentrándose mayoritariamente en el género documental.
En el ámbito narrativo, el 46,29% de las películas analizadas son protagonizadas por mujeres, enfocándose en temáticas de identidad, memoria y desigualdad social. Estas historias cobran mayor relevancia en proyectos liderados por directoras, quienes tienden a diversificar los relatos y la configuración de sus equipos técnicos.
Investigación y proyección internacional
El proyecto CIMUED-Co se integra en la Cátedra en Cine, Mujer y Educación de la Universidad Nebrija, EGEDA y Platino Educa. Esta iniciativa de alcance iberoamericano busca comparar la participación femenina en diversos mercados audiovisuales. Junto a esta investigación, la Universidad Nebrija promueve en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias el certamen AdN, un festival de cortometrajes con más de dos décadas de trayectoria que fomenta el talento de jóvenes creadores a nivel internacional.
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