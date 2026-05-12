Cadetes de la UMIP reciben becas de la Cámara Marítima de Panamá por proyecto científico

Estudiantes de la Universidad Marítima Internacional de Panamá fueron reconocidos con becas de la Cámara Marítima de Panamá por su investigación sobre el uso de nanopartículas contra microplásticos.
Innovación en nanotecnología motiva entrega de becas de la Cámara Marítima de Panamá
• La Cámara Marítima de Panamá otorgó becas a cadetes de la UMIP tras la presentación en inglés de un proyecto científico sobre limpieza de océanos mediante nanotecnología.
(12/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Cámara Marítima de Panamá (CMP) realizó la entrega formal de becas de la Cámara Marítima de Panamá a un grupo de destacados cadetes de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP). Este reconocimiento surge tras la sobresaliente exposición en idioma inglés del proyecto científico titulado: “Nanotecnología contra los microplásticos: uso de nanopartículas magnéticas para la limpieza de los océanos”.
Innovación tecnológica para la protección marina
La investigación presentada por los cadetes detalló una propuesta enfocada en la aplicación de nanotecnología para mitigar la contaminación por microplásticos, considerada uno de los retos ambientales más críticos para los ecosistemas oceánicos globales. El incentivo otorgado por la CMP destaca el dominio técnico del inglés por parte de los estudiantes, así como su compromiso con la investigación científica y la sostenibilidad ambiental.
Visión de liderazgo y bilingüismo
René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, enfatizó durante el acto que el porvenir del sector marítimo nacional está intrínsecamente ligado a la formación de las nuevas generaciones. Gómez señaló que el dominio del inglés, la capacidad de innovación y el manejo de nuevas tecnologías son pilares fundamentales para mantener la competitividad en una industria globalizada.
En este contexto, la organización gremial manifestó su intención de mantener los programas de apoyo a la excelencia académica. Asimismo, se impulsarán iniciativas para fortalecer el aprendizaje del inglés desde la etapa escolar, asegurando que los estudiantes lleguen a la educación superior con las competencias necesarias para el mercado internacional.
Fortalecimiento del vínculo académico-sectorial
Por su parte, las autoridades de la UMIP manifestaron su gratitud hacia la Cámara Marítima de Panamá por el respaldo constante a la formación de los futuros oficiales y profesionales del sector. Destacaron que estas acciones conjuntas fomentan la conciencia ambiental y la búsqueda de soluciones tecnológicas entre la comunidad estudiantil.
A través de estos programas, la UMIP consolida su modelo educativo orientado a la calidad y al desarrollo sostenible, promoviendo proyectos que impacten positivamente en la conservación de los recursos marinos y el progreso de la industria marítima panameña.
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