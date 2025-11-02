CAF anuncia: Más de 2.500 líderes se darán cita en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe en Panamá

Presidentes y expertos globales confirmados para el Foro CAF de enero 2026

• El encuentro busca consolidar la posición de América Latina y el Caribe en el mapa geopolítico global, debatiendo sobre la transición energética, la minería, el powershoring y la digitalización.

(01/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- anunció la celebración de la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Ciudad de Panamá los días 29 y 30 de enero de 2026, y se espera la asistencia de más de 2.500 líderes, incluyendo empresarios, inversionistas, autoridades de gobierno y representantes de organismos multilaterales.

El Foro CAF Panamá se consolida como una plataforma clave de reflexión ante el complejo escenario global, marcado por fricciones comerciales y reajustes en la arquitectura financiera internacional. El objetivo primordial es posicionar estratégicamente a la región y debatir sus desafíos y oportunidades.

Liderazgo Político y Temas Estratégicos

El encuentro contará con la participación de figuras de alto nivel político y expertos globales. Entre los invitados especiales confirmados se encuentran:

• José Raúl Mulino, Presidente de Panamá

• Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil

• Daniel Noboa, Presidente de Ecuador

• Michio Kaku, físico teórico y futurista

• Ricardo Hausmann, Director del Harvard Growth Lab

• Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines

• Susan Segal, Presidenta de Americas Society/Council of the Americas

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, manifestó que el Foro busca «actuar unidos para impulsar el crecimiento económico y posicionar a América Latina y el Caribe como un actor global imprescindible y capaz de aportar soluciones a los grandes retos del desarrollo, como la lucha contra el cambio climático, las crisis migratorias o la transición energética”.

El programa temático abordará sectores clave como el agropecuario, la minería, el gas y las tecnologías limpias, la transición energética y ambiental, el powershoring, los servicios y la digitalización. También se discutirán la colaboración público-privada, la conectividad aérea, la Inteligencia Artificial y las perspectivas económicas de la región. El evento contará con la cobertura de 18 medios partners regionales, incluyendo el Grupo PRISA y El País.

Rueda de Negocios y Agenda Cultural

Como complemento al Foro, CAF ha diseñado una agenda transformadora.

El 27 de enero de 2026 se realizará el Festival CAF: Voces por nuestra región, cultura que mueve el mundo, un espacio dedicado a promover el potencial cultural y artístico de América Latina y el Caribe.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Los días 29 y 30 de enero, de forma paralela al Foro, se llevará a cabo la Rueda de Negocios América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global. Esta actividad reunirá a 150 compradores internacionales con 300 exportadores latinoamericanos en más de 4.000 reuniones uno a uno, buscando facilitar la integración comercial regional.

La rueda de negocios se enfoca en sectores estratégicos como agroalimentos, manufacturas, textiles, químicos, ciencias de la vida y servicios tecnológicos. Las empresas interesadas podrán registrarse hasta el 22 de diciembre de 2025 en la plataforma oficial, lo que permitirá concentrar la prospección comercial de más de dos semanas en tan solo día y medio, maximizando la eficiencia para la internacionalización.

CAF reafirmó con estos eventos su misión de impulsar el desarrollo socioeconómico de la región, que desde 1970 ha desembolsado más de USD 210.000 millones para proyectos en diversas áreas de desarrollo social y humano.