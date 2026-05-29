Café de Eleta es la primera finca nacional en obtener el sello Rainforest Alliance

Arcos Dorados y Café de Eleta consolidan una alianza estratégica para ofrecer granos cultivados bajo rigurosas prácticas de sostenibilidad y responsabilidad social en el mercado local.
McDonald’s Panamá servirá café 100% panameño certificado con el sello Rainforest Alliance
• La certificación internacional reconoce los métodos agrícolas responsables aplicados en las tierras altas de Chiriquí, elevando la competitividad de la industria cafetalera panameña.
(29/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- McDonald’s Panamá servirá café 100% panameño certificado con el sello Rainforest Alliance, resultado de una alianza estratégica alcanzada entre las empresas Arcos Dorados y Café de Eleta. Este avance corporativo refuerza el compromiso de la marca con el desarrollo y fortalecimiento de proveedores panameños que demuestren la capacidad técnica de cumplir de manera estricta con los estándares internacionales de calidad, trazabilidad y sostenibilidad requeridos en los mercados globales.
A través de este proceso de cooperación mutua, Arcos Dorados apoyó a Café de Eleta para convertirse oficialmente en la primera finca cafetera panameña en obtener el sello Rainforest Alliance, una prestigiosa certificación internacional representada visualmente por la rana verde que funciona como una garantía de sostenibilidad integral. Este distintivo asegura ante los consumidores que el café proviene de un entorno agrícola comprometido con prácticas responsables y resilientes frente al cambio climático, orientadas de manera directa a proteger la biodiversidad, promover el respeto a los derechos humanos y mejorar los medios de vida de las comunidades locales vinculadas a la actividad productiva. El hito representa un paso relevante para la industria cafetera nacional, demostrando la competitividad de la cadena de valor local.
Desarrollo de proveedores locales y competitividad
El Managing Director de Arcos Dorados Panamá, Loney Armijo, señaló en tercera persona que en McDonald’s se mantiene la firme creencia de que impulsar a los proveedores locales implica acompañarlos de manera directa en el proceso de adopción de estándares exigentes que les permitan crecer comercialmente y ser competitivos. El directivo puntualizó que la incorporación de este café 100% panameño refleja cómo la calidad y la exigencia operativa se transforman en oportunidades tangibles para el desarrollo del talento y la producción del país.
Bajo los términos de este acuerdo de suministro, Café de Eleta se encargará de distribuir a McDonald’s Panamá el producto denominado Café Amistad, el cual es cultivado y cosechado en la región de las tierras altas de la provincia de Chiriquí. Este grano destaca de forma particular por su perfil de alta calidad, el cual es el resultado directo de condiciones geográficas óptimas de cultivo, procesos técnicos cuidadosos y un enfoque integral en sostenibilidad, permitiendo que un mayor volumen de consumidores acceda a un producto de origen local que cumple con las demandas internacionales.
Trazabilidad y fortalecimiento del sector agrícola
Por su parte, la vicepresidenta de Café de Eleta, Yolanda Eleta, manifestó en tercera persona que para la organización obtener la certificación con el sello Rainforest Alliance representa la validación formal de años de trabajo continuo enfocados en la calidad, la responsabilidad ambiental y el compromiso social bajo parámetros mundiales. La ejecutiva destacó que este logro comprueba que la industria cafetera panameña cuenta con la capacidad de competir con altos niveles de excelencia, trazabilidad y sostenibilidad. Asimismo, Eleta indicó que la colaboración con Arcos Dorados les abre las puertas para llevar el Café Amistad a miles de consumidores, reafirmando que Panamá posee la tierra, el talento, la tecnología y el manejo responsable para ofrecer un café de clase mundial.
Con la integración de Café de Eleta como el proveedor oficial del grano, McDonald’s Panamá alcanza una tasa del 55% de proveedores panameños dentro de su operación general. Este indicador comercial refleja el desarrollo de una relación comercial de largo plazo establecida con empresas panameñas durante más de cinco décadas, lo que reafirma el compromiso de la multinacional con una cadena de valor que impulsa la calidad, la mejora continua y el desarrollo económico interno.
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