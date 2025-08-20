Uno de cada cuatro niños en Panamá vive en zonas vulnerables al cambio climático, revela estudio de MiAMBIENTE y UNICEF

Estudio revela que el 25 % de la niñez panameña vive en zonas de alta vulnerabilidad climática

Las regiones más afectadas enfrentan desnutrición, abandono escolar y escasez de recursos.

(20/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Ministerio de Ambiente y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentaron el estudio “Impacto de la crisis climática, ambiental y energética en el desarrollo y bienestar de las niñas, niños y adolescentes de Panamá”, una investigación pionera que revela cómo la crisis climática afecta de forma desproporcionada a la infancia en el país.

Según el informe, uno de cada cuatro niños vive en zonas expuestas a alta vulnerabilidad climática. Las amenazas derivadas del aumento de temperatura, la pérdida de acceso a servicios básicos y los desastres naturales tienen consecuencias directas en la salud, educación y protección de la niñez. Los grupos más afectados incluyen niños en situación de pobreza, con discapacidad, desplazamiento forzado o pertenecientes a pueblos indígenas.

Las regiones con mayor riesgo son Bocas del Toro, Darién, Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala. En estos territorios se reportan altos niveles de desnutrición, abandono escolar, inseguridad alimentaria y violencia asociada a la escasez de recursos. Se estima que más del 50 % de la población rural infantil enfrenta dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

Desde 1971, la temperatura ha aumentado 0.23 °C por década, mientras las emisiones se han duplicado en los últimos 20 años. Cada año, más de 102,000 toneladas de residuos llegan al mar. Además, el 10 % de los hogares con niños y el 18 % de las escuelas de premedia carecen de acceso a electricidad.

“El cambio climático no es solo una amenaza ambiental: es una emergencia social que pone en riesgo el presente y futuro de nuestra niñez”, afirmó el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino.

“La infancia y la adolescencia deberían estar en el centro de las soluciones como agentes de cambio”, indicó Sandie Blanchet, representante de UNICEF en Panamá. “Invertir en adaptación climática con enfoque en infancia no solo es justo, también es inteligente”.

Entre las recomendaciones del estudio se destacan:

• Mejorar la coordinación institucional con enfoque centrado en la niñez

• Actualizar el ordenamiento territorial con criterios de riesgo climático

• Impulsar la participación comunitaria

• Incluir a la infancia en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y en las políticas de protección social

También se proponen soluciones naturales y sostenibles como la restauración de manglares en Bocas del Toro, planes de emergencia escolar en zonas de riesgo, promoción de energías renovables en comunidades indígenas y políticas territoriales sensibles al contexto.

El documento completo está disponible para descarga pública en Impacto de la crisis climática, ambiental y energética en el desarrollo y bienestar de las niñas, niños y adolescentes en Panamá | UNICEF