Así cambiará la forma de pagar el transporte público en la ciudad de Panamá

El Metro de Panamá, MiBus, la ATTT y la empresa SONDA impulsan una transformación tecnológica que permitirá incluir tarjetas bancarias, aplicaciones móviles y saldos en la nube.
Modernización del sistema de recaudo agilizará la manera de pagar el transporte público
• Con una inversión millonaria en nuevos validadores, el sistema integrado del área metropolitana busca eliminar las filas de recarga y ofrecer una movilización más ágil y conectada.
(04/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Ciudad de Panamá se prepara para una nueva etapa en la forma de pagar el transporte público masivo. Como parte de la modernización del sistema de recaudo, los usuarios del Metro de Panamá y MiBus contarán progresivamente con más alternativas para acceder al sistema, gestionar sus recargas y movilizarse de manera más simple y segura. Esta evolución forma parte del trabajo conjunto entre el Metro de Panamá, MiBus, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y SONDA, Administrador Financiero del Sistema Integrado de Transporte del área metropolitana de Panamá, con el objetivo de fortalecer la infraestructura tecnológica del transporte público y adaptarla a las nuevas necesidades de movilidad de los ciudadanos. La renovación para el Metro de Panamá contempla una inversión de B/. 2,462,550.00 según el contrato MPSA-33-2025 y una inversión de B/. 5,145,475.00 por la ATTT según el contrato 35-2011.
Incorporación de pagos abiertos y nuevos validadores
Entre los principales cambios que percibirá el usuario se encuentra la incorporación progresiva de pagos abiertos, lo que permitirá ampliar las opciones disponibles para ingresar al sistema, incluyendo el uso de tarjetas bancarias (EMV) de débito, crédito y prepago, así como aplicaciones móviles, la tradicional tarjeta Metrobús, y otros medios digitales. Esta transformación busca que la experiencia de los usuarios sea más ágil y alineada con las tendencias actuales en las principales ciudades del mundo. Para habilitar esta nueva etapa, durante el mes de junio se iniciará la instalación de los nuevos validadores, de manera progresiva, en estaciones del Metro de Panamá, buses de MiBus y Zonas Pagas, siendo estos equipos la base tecnológica para habilitar las innovaciones en el sistema de recaudo.
Otro de los avances más relevantes será la evolución hacia un sistema de saldo en línea o en la nube. Esto significa que, progresivamente, el saldo del usuario ya no dependerá únicamente de la información almacenada en la tarjeta Metrobús, sino que estará asociado a una cuenta virtual centralizada. Una vez instalados todos los validadores y culminado el proyecto de actualización, esta capacidad permitirá que los usuarios puedan utilizar el saldo de la recarga en línea de manera inmediata, sin requerir pasos adicionales, de una manera segura y eficiente, reduciendo riesgos asociados a pérdida o daño de tarjetas, y abriendo la puerta a nuevas funcionalidades digitales para los usuarios.
Declaraciones de las autoridades de transporte
El director general del Metro de Panamá, César A. Pinzón M., destacó en tercera persona que la institución está dando un paso importante en la modernización tecnológica del transporte público al incorporar nuevas herramientas y soluciones que permitirán brindar una experiencia de movilización más ágil, segura, moderna y alineada con las tendencias de conectividad y pago que hoy demandan los usuarios. El director puntualizó que esta evolución, desarrollada junto a SONDA como administrador financiero y tecnológico, fortalecerá la plataforma de recaudo en las líneas operativas mediante la integración de nuevas tecnologías orientadas a facilitar el acceso al sistema.
Por su parte, el gerente general de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, señaló en tercera persona que el compromiso diario de la empresa es mejorar la experiencia de viaje de las miles de personas que utilizan sus autobuses. El gerente manifestó que con la incorporación de los nuevos validadores y más opciones de pago lograrán que viajar en bus sea una experiencia pensada directamente en el usuario. Agregó que con esta actualización se despedirán de las largas filas de recarga y de la frustración por no tener saldo para viajar, otorgando al pasajero un mejor control de su dinero y contribuyendo a un transporte más eficiente.
Asimismo, el director general de la ATTT, Nicolás Brea, afirmó en tercera persona que esta transformación tecnológica representa un hito fundamental en la misión de modernizar el transporte público. El funcionario sostuvo que el proceso no solo agiliza el acceso de los usuarios, sino que formaliza un sistema más seguro, inclusivo y adaptado a las exigencias de conectividad en beneficio de miles de panameños, formando parte de una visión del organismo para modernizar la movilidad urbana en el país.
Plataforma tecnológica y acompañamiento al usuario
Durante este proceso de transición, las entidades involucradas mantendrán una comunicación constante con los usuarios para explicar cada etapa del cambio, los medios de pago disponibles y la forma correcta de utilizarlos, con el objetivo de acompañar la evolución de manera clara, sencilla y ordenada.
El gerente general de SONDA en Panamá, Víctor Betancourt, señaló en tercera persona que desde la compañía están acompañando esta transformación con una plataforma tecnológica más robusta, preparada para habilitar nuevos medios de pago, fortalecer la seguridad del sistema y mejorar la experiencia de los usuarios. El ejecutivo concluyó que el compromiso de la organización es seguir aportando tecnología que contribuya al desarrollo de una movilidad más moderna, eficiente y centrada en las personas, permitiendo que la Ciudad de Panamá avance hacia un modelo de movilidad flexible y conectado.
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