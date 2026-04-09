Proyecto de COPA e IEEE Panamá llega a la final regional del Campamento Tecnológico

Un proyecto educativo desarrollado por COPA e IEEE-Sección Panamá alcanzó la etapa final de los premios "Actividad de Impacto Destacada" durante la cita anual de IEEE Latinoamérica en Chile.
El Campamento Tecnológico panameño destaca en encuentro de líderes en Chile
• El Campamento Tecnológico, que impactó a 200 estudiantes panameños, fue reconocido internacionalmente por su labor en la promoción de vocaciones científicas y técnicas.
(09/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Valdivia, Chile.- El proyecto de Campamento Tecnológico, desarrollado por la Compañía Panameña de Aviación (COPA) en conjunto con la Sección Panamá del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), alcanzó la final de los premios «Actividad de Impacto Destacada» en la reunión anual de la región de Latinoamérica (R9) del IEEE celebrada en Valdivia, Chile. Esta iniciativa, que compitió con otros proyectos de impacto educativo tecnológico de la región, busca fomentar vocaciones en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM) en estudiantes de bachillerato de colegios públicos.
Impacto en la formación técnica panameña
El programa, cuya edición 2025 se realizó en Ciudad del Saber, surge como respuesta a una necesidad crítica en el país, donde solamente el 3.83% de los egresados de secundaria ingresan a carreras relacionadas con STEM. Según Ernesto Ibarra, presidente de IEEE-Panamá, el campamento no es solo una actividad educativa, sino una intervención estratégica diseñada para influir en la decisión vocacional antes del ingreso a la educación superior.
La iniciativa logró impactar directamente a 200 estudiantes de los grados 11 y 12, permitiéndoles acceder a experiencias tecnológicas y reduciendo la brecha entre la formación académica y las oportunidades reales en el sector. El directivo de IEEE-Panamá resaltó que la exposición temprana a estos entornos influye directamente en las decisiones académicas futuras de los jóvenes.
Validación regional y estrategia de liderazgo
La presencia de este proyecto en la final en Chile valida el impacto real de las iniciativas panameñas en espacios regionales de alto nivel. La reunión anual de IEEE Latinoamérica congrega al Comité Ejecutivo y a los presidentes de secciones y consejos de la organización para alinear estrategias, revisar el desempeño y fortalecer el liderazgo en Latinoamérica y el Caribe.
A través de experiencias prácticas, el Campamento Tecnológico ha demostrado que es posible despertar el interés por carreras técnicas en estudiantes de secundaria. Este esfuerzo conjunto entre COPA e IEEE continúa consolidando una propuesta país orientada a generar un semillero de talento especializado para los desafíos tecnológicos del futuro.
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