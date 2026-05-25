Alianza público-privada lanza la campaña Pesca tu Basura en el Puerto de Vacamonte

El Ministerio de Ambiente, la empresa privada y el sector pesquero unieron esfuerzos en el Puerto de Vacamonte para recolectar desechos marinos y eliminar redes fantasma a través de una nueva iniciativa ambiental.
Campaña Pesca tu Basura busca reducir la contaminación por plásticos en los océanos
• La campaña Pesca tu Basura promoverá que los barcos camaroneros retiren residuos plásticos de los océanos durante sus faenas pesqueras para trasladarlos a un centro de acopio estratégico.
Objetivos y alcances del proyecto ambiental
La ejecución de la campaña Pesca tu Basura busca generar múltiples impactos positivos en el entorno marino, entre los que destacan la reducción de la basura en las principales zonas de pesca y la eliminación de las redes fantasma que ponen en peligro la fauna del sector. De igual forma, el proyecto está diseñado para Robustecer la gestión coordinada entre las instituciones públicas y los actores privados, así como para propiciar la generación de datos científicos que sirvan de base en la formulación de futuras políticas públicas destinadas a la protección de los recursos oceánicos.
El programa contempla un sólido componente de conciencia ambiental enfocado en que las embarcaciones camaroneras recolecten de forma activa los residuos plásticos que encuentren durante el desarrollo de sus faenas en el mar. Estos materiales serán trasladados de retorno hacia el Puerto de Vacamonte con el fin de asegurar su correcta disposición, evitando que los plásticos y otros contaminantes continúen deteriorando áreas críticas como los manglares, las líneas costeras y las zonas de productividad pesquera. Asimismo, la estrategia incluirá jornadas de capacitación y sensibilización enfocadas en los capitanes de las embarcaciones, colaboradores directos del sector pesquero y los residentes de las comunidades costeras aledañas.
Logística, infraestructura y financiamiento
Para la ejecución operativa de este esfuerzo ambiental se procedió con la instalación de un contenedor de 16 yardas de capacidad en un área estratégica del Puerto de Vacamonte. Este espacio servirá para el depósito formal de la totalidad de los residuos plásticos que sean recuperados de las aguas. La colocación y el manejo de esta estructura se realizan bajo el apoyo de la empresa Aseo Capital, entidad que asumirá la responsabilidad de ejecutar las labores mensuales de recolección, el reciclaje correspondiente y la disposición final de los materiales recolectados a lo largo de un periodo inicial de seis meses.
El desarrollo y coordinación de esta iniciativa está a cargo del Ministerio de Ambiente, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la empresa Sea Deli. El financiamiento de las operaciones proviene de los fondos del proyecto GEF «Ciudades Circulares más allá del Plástico», cuya ejecución se encuentra bajo la responsabilidad de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON).
Declaraciones de las autoridades
Durante el acto oficial de lanzamiento de la campaña Pesca tu Basura en las instalaciones de Vacamonte, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, enfatizó que la conservación y la protección del entorno natural no constituyen una tarea exclusiva del Gobierno, sino que demandan la corresponsabilidad, la voluntad y la participación activa de los distintos sectores de la sociedad. El jefe de la cartera ambiental destacó que el trabajo conjunto de pescadores, empresarios, autoridades y organizaciones ambientales representa un modelo claro de cómo la cooperación público-privada genera resultados medibles en favor de los ecosistemas marinos.
El ministro Navarro puntualizó que el cuidado del océano es una prioridad de carácter nacional y ratificó el compromiso institucional de acompañar el proceso para asegurar que se desarrolle de manera ordenada, positiva y sostenible en el tiempo. Según explicó el titular de la cartera, cada desecho extraído del océano mitiga una amenaza contra la biodiversidad y abre paso a una gestión ambiental optimizada que encamina al país hacia una economía circular. Al cierre de su intervención, el ministro extendió su agradecimiento por el respaldo brindado a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la empresa Sea Deli, las corporaciones pesqueras, las plantas procesadoras de mariscos, los gremios de pescadores, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) y los ciudadanos presentes.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *