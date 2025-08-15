Canal de Panamá celebra 25 años de gestión panameña con obra histórica

Memoria institucional del Canal destaca sostenibilidad, liderazgo y visión de futuro

La memoria institucional destaca el modelo panameño de gestión canalera, con enfoque en sostenibilidad, innovación y participación ciudadana.

El evento incluyó reconocimientos, paneles históricos y entrega simbólica de la obra a jóvenes líderes, reafirmando el compromiso con el Canal del futuro.

(15/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En el marco de la conmemoración de sus 111 años al servicio del mundo, el Canal de Panamá presentó la obra Canal de Panamá: 25 años en manos panameñas, una memoria histórica que recoge los logros, desafíos y aprendizajes desde la transferencia oficial de la vía interoceánica a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999.

La obra, escrita por protagonistas de la historia canalera y concebida como un legado para sus verdaderos accionistas —el pueblo panameño—, aborda temas clave como sostenibilidad, innovación, participación ciudadana y visión de futuro. En palabras de los autores, “este libro es un testimonio tangible del compromiso, la visión y la capacidad de un país que asumió con responsabilidad uno de sus mayores legados históricos”.

Durante el evento, Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal y oficial de Sostenibilidad, destacó:

“El agua del futuro es resiliente, es compartida, es estratégica. Es el alma del Canal, y protegerla no es una opción: es nuestra responsabilidad.”

La jornada incluyó una valoración crítica de la obra por parte del abogado Rodrigo Noriega y de Luis Navas Pájaro, miembro de la Junta Directiva del Canal, quienes resaltaron los principales hitos de estos 25 años. También se realizó un panel con el administrador actual, Ricaurte Vásquez Morales, y los exadministradores Jorge Luis Quijano y Alberto Alemán Zubieta, moderado por la periodista Caroline Schmitt.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega simbólica de la medalla Vasco Núñez de Balboa en el grado de Cruz de Comendador a la fuerza laboral canalera, representada por Miguel Guerra y Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano. Este gesto reconoció el compromiso sostenido de quienes han operado el Canal con excelencia desde su transferencia.

Como parte del acto simbólico, se entregó la memoria a los expresidentes Ernesto Pérez Balladares y Martín Torrijos, en reconocimiento a su papel en la consolidación del modelo panameño de gestión. La entrega fue realizada por los exadministradores Alemán Zubieta y Quijano.

El administrador Vásquez Morales dirigió un mensaje a la juventud panameña, reafirmando el compromiso con el Canal del futuro y la sostenibilidad como principio transversal:

“Compartir la historia con las generaciones que vienen es parte de nuestra esencia como nación.”

La jornada culminó con la entrega de la memoria impresa a 30 jóvenes líderes de todo el país y de la cuenca canalera, como símbolo de continuidad y responsabilidad histórica. Además, se habilitó un código QR para su descarga digital y se distribuyó la obra en 35 bibliotecas públicas.

La memoria Canal de Panamá: 25 años en manos panameñas no solo celebra una obra editorial, sino que reafirma el modelo de gestión panameño como ejemplo de eficiencia, sostenibilidad y visión estratégica.