El Canal de Panamá consolida su liderazgo institucional en el ranking Merco Líderes 2025

Distinciones para el Canal de Panamá en Merco 2025 reafirman su reputación corporativa

• La administradora y subadministradora del Canal de Panamá fueron incluidas en el top ten de Merco Líderes 2025, con Ilya Espino de Marotta encabezando el ranking femenino por su reputación.

(24/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Canal de Panamá ha recibido múltiples distinciones en la edición 2025 de Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), consolidando su posición como una de las instituciones más respetadas del país. Los reconocimientos cubren la reputación de sus líderes, la gestión institucional y la comunicación estratégica.

En el ranking de Merco Líderes Panamá 2025, dos miembros de la alta dirección del Canal fueron incluidos entre los diez ejecutivos con mejor reputación a nivel nacional: Ricaurte Vásquez Morales, administrador, e Ilya Espino de Marotta, subadministradora y oficial de sostenibilidad. Esta inclusión subraya la confianza del sector empresarial en la gestión institucional de la vía interoceánica.

Liderazgo Femenino Destacado en Merco

El papel del liderazgo femenino dentro de la organización fue particularmente destacado en la reciente medición. La subadministradora Ilya Espino de Marotta fue reconocida como la mujer líder con mejor reputación en Panamá, encabezando el ranking femenino del monitor.

A este logro se añade la presencia de Laury Melo de Alfaro, miembro de la Junta Directiva del Canal, quien figura en la posición número 5 del mismo listado. Estos resultados refuerzan la relevancia de las mujeres líderes dentro de la estructura institucional del Canal de Panamá.

Referente en Reputación Corporativa y Sector Logístico

En el ranking general de Merco Empresas Panamá 2025, el Canal de Panamá fue distinguido como la segunda empresa con mejor reputación de todo el país. Adicionalmente, el equipo de comunicación de la entidad obtuvo el tercer lugar entre los mejores equipos de comunicación corporativa evaluados.

Lea también:

A nivel sectorial, el Canal fue reconocido como un referente esencial en el sector logístico, con sus líderes institucionales ocupando los dos primeros lugares en este segmento.

Estos resultados, según la entidad, reflejan el compromiso sostenido del Canal de Panamá con la excelencia institucional, el liderazgo ético y la comunicación estratégica, pilares fundamentales para su proyección y operación tanto a nivel nacional como internacional.