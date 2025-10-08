Precios de alimentos: Disminuye costo de la canasta básica familiar en supermercados durante septiembre

La canasta básica familiar en Panamá: Acodeco reporta disminución de B/.1.61 en septiembre

• Según el informe de Acodeco, el costo más bajo de la canasta básica familiar de alimentos se ubicó en B/.294.25 en supermercados, mientras que en abarroterías y minisúper (rutas) experimentó un leve incremento.

(08/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó sobre una leve, pero significativa, disminución en el costo mínimo de la canasta básica familiar de alimentos durante el mes de septiembre, específicamente en los distritos de Panamá y San Miguelito. El reporte detalló una reducción de B/.1.61 en el costo más bajo registrado en supermercados, consolidando una opción de ahorro para los consumidores.

Variación en el Costo Mínimo de Alimentos

El monitoreo de la Acodeco reflejó que el costo más bajo de la Canasta Básica Familiar de Alimentos (CBFA) en supermercados alcanzó los B/.294.25, una baja respecto a los B/.295.86 reportados en agosto. En contraste, los establecimientos de «rutas» (abarroterías y minisúper) experimentaron un ligero aumento de B/.0.25, moviéndose de B/.344.00 a B/.344.25.

Esta variación mantiene una diferencia de aproximadamente B/.50.00 en el costo total entre ambos tipos de comercios, con los supermercados ofreciendo el precio más económico, lo que subraya su rol como la alternativa de mayor ahorro para la ciudadanía.

Metodología del Monitoreo

El levantamiento de los datos estuvo a cargo del Departamento de Información de Precios y Verificación (DIPREV), que inspeccionó 59 productos que componen la canasta básica. El estudio abarcó 89 establecimientos comerciales (52 supermercados y 37 minisúper y abarroterías) distribuidos en zonas clave como Bella Vista, Betania, Juan Díaz, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, San Francisco, Santa Ana, Calidonia, Panamá Este y San Miguelito. Las administraciones regionales de la Acodeco también extendieron estos monitoreos a nivel nacional.

Productos con Mayores y Menores Variaciones

El informe de la Acodeco identificó variaciones puntuales en el precio de algunos productos clave de la canasta básica:

Productos que Disminuyeron su Precio

Entre los alimentos que mostraron una reducción en su costo por kilogramo destacan la corvina (-1.46%, a B/.8.88 por kg), la carne molida de primera (-1.43%, con una baja de -B/.0.07 por kg), y las verduras como la lechuga (-19.81%, con -B/.0.66 por kg) y el tomate perita (-16.99%, con -B/.0.40 por kg). También se observó una disminución en el precio de la naranja (-8.11%, con -B/.0.11 por kg).

Productos con Incrementos

Por otro lado, se registraron aumentos en el precio de diversos rubros. El pollo entero subió +B/.0.17 por kg, el puerco liso +B/.0.26 por kg, y la yuca +B/.0.06 por kg. En frutas, la manzana roja mediana incrementó su costo en +B/.0.01 y la piña en +B/.0.05 por kg.

La entidad gubernamental enfatiza que la realización de estos monitoreos mensuales tiene como objetivo primordial proveer información veraz y actualizada para que los consumidores panameños puedan tomar decisiones de compra informadas, contribuyendo a la transparencia del mercado de alimentos.