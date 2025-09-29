El programa de canje de armas por comida y medicinas regresa al distrito de San Miguelito

La Gobernación de Panamá y la Alcaldía de San Miguelito anunciaron la nueva jornada de canje de armas, un esfuerzo para combatir la posesión ilícita y proteger a la ciudadanía, tras el éxito de la edición anterior donde se recogieron más de 400 armas.

San Miguelito acogerá jornada de canje de armas el 2 y 3 de octubre en el centro comercial Los Andes

• Buscando replicar el éxito de enero pasado, la iniciativa de canje de armas se instalará en el Centro Comercial Los Andes, como parte de una estrategia para reducir la violencia y ofrecer beneficios directos a los residentes del distrito.

(29/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El distrito de San Miguelito será nuevamente sede del programa “Armas y Municiones por Comida y Medicinas” este jueves 2 y viernes 3 de octubre, con el objetivo de reducir la posesión ilícita de armamento y ofrecer apoyo a la comunidad. La jornada se desarrollará en el Centro Comercial Los Andes, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

La Gobernadora de Panamá, Mayín Correa, confirmó la fecha y reiteró que la iniciativa cuenta con el respaldo de la Policía Nacional y la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) del Ministerio de Seguridad Pública. El programa persigue un doble propósito: asistir a la población con la entrega de alimentos y medicamentos, y protegerla al retirar de circulación armas que representan un peligro potencial.

Combate a la Posesión Ilícita

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, recordó que fue en la jornada previa realizada en la Gran Estación donde se logró la mayor cantidad de armas retiradas hasta la fecha.

La alcaldesa aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los residentes del distrito a sumarse a los esfuerzos institucionales contra uno de los delitos más recurrentes en el sector: la posesión ilícita de armas. Este programa de canje de armas es visto como una herramienta efectiva para disminuir la cantidad de armamento en las calles.

Resultados de la Jornada Anterior

El programa “Armas y Municiones por Comida y Medicinas”, organizado por el Gobierno Nacional, demostró su efectividad en la jornada llevada a cabo el 13 y 14 de enero de 2025 en la Gran Estación de San Miguelito.

En esa ocasión, la iniciativa retiró de las calles un total de 413 armas de fuego y 30,924 municiones. Adicionalmente, se recolectaron 156 proveedores, 128 explosivos y 76 accesorios, evidenciando el impacto significativo que la ciudadanía puede tener al participar en este canje de armas.

