Gobernación de Panamá anuncia tres jornadas de canje de armas por bonos de comida, medicinas y electrodomésticos

El programa de canje de armas se extiende a Colón, San Miguelito y el Centro Comercial La Doña

• Con el apoyo de los estamentos de seguridad, esta iniciativa busca sacar armas de fuego de las calles mediante un proceso de transacción discreto y sin preguntas sobre la identidad del portador.

(11/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La Gobernación de la provincia de Panamá, bajo la dirección de la gobernadora Mayín Correa, anunció el inicio de tres jornadas de canje de armas que buscan reducir la cantidad de armamento en las calles. Con el respaldo de los estamentos de seguridad, los ciudadanos podrán intercambiar sus armas por bonos que, por primera vez, incluirán la opción de adquirir electrodomésticos, además de alimentos y medicamentos.

Tres Entregas de Bonos Programadas

La gobernadora Correa detalló que, siguiendo la costumbre de esta iniciativa social, los bonos podrán ser canjeados por provisiones esenciales. Sin embargo, en esta ocasión, se ha ampliado el alcance para incluir electrodomésticos, ofreciendo un mayor incentivo para la participación ciudadana.

Correa enfatizó que el proceso garantiza total discreción y seguridad para el participante. «Le pagamos lo correcto de acuerdo al arma que presente, sin preguntar nombre, ni dirección o donde la compró, a través de una transacción súper discreta», subrayó la funcionaria.

Calendario y Puntos de Recolección

Las tres jornadas de canje de armas se llevarán a cabo en puntos estratégicos y en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

1. Lunes 15 de diciembre: Centro Cultural, provincia de Colón.

2. Viernes 19 de diciembre: La Gran Estación, San Miguelito.

3. Lunes 22 de diciembre: Centro Comercial La Doña, provincia de Panamá.

Esta serie de entregas representa un esfuerzo gubernamental continuo para mitigar la violencia armada y promover un entorno más seguro para los residentes de las provincias de Panamá y Colón.

