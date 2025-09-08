Acodeco recuerda que el carné es esencial para los descuentos a personas con discapacidad

Descuentos para personas con discapacidad: La Acodeco destaca la importancia de la certificación oficial

Para garantizar el cumplimiento de la Ley 134 de 2013, la Acodeco exige a los comercios exhibir el listado de descuentos y recuerda a los consumidores la necesidad de presentar su carné de discapacidad.

Un total de 19 expedientes han sido sancionados por la Acodeco por incumplir la ley de descuentos para personas con discapacidad, que establece beneficios en servicios de salud, transporte y ocio.

(08/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha recordado a la ciudadanía que, para poder acceder a los beneficios establecidos por la Ley 134 del 31 de diciembre de 2013, las personas con discapacidad deben poseer un carné o certificación oficial de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis). Esta legislación establece una serie de descuentos para personas con discapacidad, aplicables a panameños y residentes debidamente certificados, y busca asegurar que estos beneficios sean respetados en todo el país.

Según la Acodeco, la posesión de este documento es fundamental para que las denuncias por incumplimiento de la ley puedan ser atendidas de manera efectiva. La entidad también exige que todos los comercios señalados en la ley exhiban de forma visible el listado de descuentos.

Entre los beneficios que se ofrecen, la ley destaca un 25% de descuento en televisión por cable e internet, y en el consumo de agua y energía eléctrica (hasta 600 kilovatios hora). En el sector hotelero, los descuentos varían entre 50% de lunes a viernes y 30% los fines de semana. Las actividades recreativas y de entretenimiento tienen un descuento del 50%, mientras que los pasajes aéreos y las tasas de aeropuertos tienen un 25%. El transporte público, tanto interno como interurbano, cuenta con un 30% de reducción.

El sector de la salud también se ve beneficiado, con descuentos del 20% en medicamentos, consultas médicas y servicios hospitalarios. Además, se aplica un 20% en tratamientos como fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional, y un 10% en la adquisición de prótesis y aparatos de ayuda técnica. En el ámbito funerario, se concede un 20% de descuento en ataúdes, urnas y servicios.

La Acodeco, en conjunto con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, tiene la facultad de imponer multas que van desde cincuenta hasta cinco mil balboas a las personas naturales o jurídicas que se nieguen a otorgar estos beneficios. La entidad ha reportado que desde 2014 hasta julio del presente año, ha sancionado 19 expedientes de quejas, lo que ha resultado en un total de B/.6,050.00 en multas. El 50% de lo recaudado se destina al Fondo Rotativo de Discapacidad.

Para presentar una denuncia, los consumidores pueden utilizar el asistente virtual Sindi, disponible las 24 horas del día a través de WhatsApp y Telegram al 6330-3333, o mediante las cuentas de AcodecoPma en redes sociales y la página web oficial.