Proyecto de la carretera Panamericana Oeste modernizará la conectividad vial bajo el modelo APP

El Órgano Ejecutivo oficializó el inicio de las obras de mantenimiento y mejora de la importante vía de comunicación, abarcando una extensión de 192 kilómetros bajo un esquema de Asociación Público-Privada.
El presidente Mulino entrega orden de proceder para rehabilitar la carretera Panamericana Oeste
• La intervención estructural generará miles de empleos directos e indirectos en las comunidades aledañas, beneficiando la movilidad y seguridad de millones de usuarios del transporte.
(22/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Chame, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, otorgó la orden de proceder para la ejecución del proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la carretera Panamericana Oeste. Esta obra vial se consolida como una de las infraestructuras más importantes impulsadas por el Gobierno Nacional bajo el modelo regulatorio de Asociación Público-Privada (APP). El plan de desarrollo constituye la segunda APP ejecutada en el territorio panameño y contempla la intervención estructural de aproximadamente 192 kilómetros de vía entre las localidades de Loma Campana y Santiago. El financiamiento asignado asciende a la suma de B/.312 millones, orientados a la modernización de la conectividad terrestre entre Panamá Oeste y las provincias centrales, el fortalecimiento de la seguridad vial y la garantía de mantenimiento permanente bajo estándares internacionales.
El acto formal de entrega de la orden de proceder se llevó a cabo en las instalaciones del gimnasio de la Escuela de Coloncito, en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste. Las fases de la obra serán ejecutadas por la empresa denominada consorcio Vías del Istmo, S.A., formando parte de la estrategia integral coordinada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para el desarrollo de infraestructuras de alto impacto social y económico mediante la implementación de esquemas modernos de financiamiento, mantenimiento técnico y supervisión corporativa.
El mandatario panameño manifestó su complacencia ante el inicio formal de las labores de campo, catalogando el suceso como un paso de gran relevancia para el desarrollo de Panamá. Mulino adelantó que esta obra vial se complementará de forma directa con otros proyectos de conectividad que se encuentran actualmente en fase de ejecución dentro de la geografía nacional, explicando que se está presenciando la transformación gradual del país de una ruta básica hacia un sistema complejo de interconexión. El presidente señaló que al culminar la Línea 3 del Metro se registrará un cambio significativo en las condiciones de vida de la población del sector Oeste, primordialmente desde La Chorrera hasta la Ciudad de Panamá. Asimismo, el jefe de Estado solicitó formalmente a los directivos del consorcio encargado que muestren un interés particular en la contratación de mano de obra local proveniente de los distintos pueblos que integran las etapas de la construcción.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó que el modelo APP faculta la unión estratégica de la capacidad de inversión del sector privado con la función de rectoría y supervisión que ejerce el Estado panameño, operando bajo normativas de transparencia, reglas claras, disciplina fiscal y altos parámetros técnicos. El titular de la cartera ministerial detalló que el proyecto confirma el avance del país hacia la consolidación de un sistema de infraestructuras eficiente, planificado y sostenible.
División por tramos estratégicos de la infraestructura
El planeamiento de la obra establece una ejecución dividida en dos tramos viales de carácter estratégico. El primero de ellos abarcará desde el sector de Loma Campana hasta la ciudad de Penonomé, completando una longitud estimada de 91 kilómetros. El segundo tramo comprenderá el trayecto vial entre Penonomé y Santiago, adicionando unos 101 kilómetros de recorrido a las labores de pavimentación y mejora estructural.
El ministro Andrade recalcó que la vía representa un eje neurálgico para la movilidad general, aportando a la integración del territorio, al desarrollo de la economía y a los indicadores de competitividad logística de la República de Panamá. Las proyecciones técnicas apuntan a que durante las fases constructivas el proyecto generará más de 2,000 empleos directos y por encima de los 3,000 puestos laborales indirectos, beneficiando de forma directa a 282 mil residentes y optimizando las condiciones de transporte para más de 2 millones de usuarios frecuentes.
Intervenciones de seguridad y vigencia del contrato
Dentro de los componentes principales del diseño de ingeniería, se planificó la edificación de retornos viales en siete comunidades específicas situadas en Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías, Aguadulce y Santiago para agilizar los accesos e intersecciones. El pliego técnico añade la instalación de sistemas de seguridad vial, señalización horizontal y vertical completa, estaciones de control de pesaje, dispositivos de videovigilancia y paradas de autobuses equipadas con bahías de descanso.
El contrato regulado bajo la modalidad APP mantendrá una vigencia legal de 20 años e integrará períodos definidos de preconstrucción, construcción, operación, mantenimiento vial y transición final. El cronograma de trabajo estipula tres años para las obras constructivas y 15 años correspondientes al mantenimiento bajo estrictos estándares de desempeño. La estructuración del proyecto se realizó con base en lineamientos internacionales y dispone del acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incorporando esquemas de supervisión externa independiente, transparencia en los flujos financieros y control fiscal.
Andrade subrayó que la implementación de la metodología APP asegura no solo la edificación física de la obra, sino su operatividad y sostenibilidad de largo plazo para beneficio del Estado y de los conductores. Al evento protocolar asistieron en compañía del mandatario la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; el contralor general de la República, Anel Flores; el gerente regional del BID, Tomás Bermúdez, junto a diputados de la nación y las autoridades municipales de la región de Arraiján.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *