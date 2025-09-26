El CEAGRO-AIP iniciará en 2026 para transformar el sector agropecuario de Panamá

Formación agropecuaria: El CEAGRO-AIP listo para operar en la Ciudad del Saber en 2026

• El proyecto, adscrito a SENACYT, fue presentado ante más de 50 empresas del sector agroalimentario, destacando su modelo de «aprender haciendo» con un 60% de enfoque práctico.

(26/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO-AIP) se prepara para iniciar operaciones en el primer trimestre de 2026, un esfuerzo conjunto bajo la figura de Asociación de Interés Público (AIP) para atender como tema de Estado al sector agropecuario. El asesor presidencial en temas agropecuarios, Oscar Osorio, confirmó el anuncio durante una reunión con más de 50 empresas del sector agroalimentario.

Transformación de la formación técnica y competitividad

El CEAGRO-AIP es un proyecto de visión presidencial adscrito a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). Su misión es transformar la formación técnica agropecuaria en Panamá y posicionar al país como un referente regional en innovación, sostenibilidad y desarrollo de talento humano.

Osorio explicó que el centro iniciará en la Ciudad del Saber, contando con aulas, laboratorios, dormitorios y espacios de práctica para ofrecer una experiencia formativa integral. En las próximas semanas se realizarán giras académicas, procesos de selección de estudiantes y formadores, y campañas de divulgación sobre la oferta académica.

Modelo educativo basado en «aprender haciendo»

El CEAGRO-AIP se basa en la metodología de “aprender haciendo”, con una estructura que equilibra 40% de teoría y 60% de práctica. El modelo integrará proyectos de innovación productiva, uso de tecnologías emergentes y experiencias directas en empresas y fincas-escuela de campo. El enfoque es la formación basada en competencias, con el acompañamiento técnico de organismos internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Osorio afirmó que este proyecto busca brindar oportunidades reales a jóvenes panameños, especialmente de áreas rurales, formándolos en carreras técnicas de alta pertinencia. Aunque la demanda se estima en mil profesionales por año, en su primera fase el centro abrirá sus puertas a 100 jóvenes.

La formación se centrará en seis ejes estratégicos:

• Agropecuaria (agrícola y pecuaria)

• Agroindustria

• Gestión de empresas agropecuarias

• Tecnologías aplicadas al agro

• Mecanización

• Acuicultura

Respaldo institucional y alianzas estratégicas

El asesor presidencial destacó la necesidad de impulsar la tecnificación para lograr la eficiencia, fortalecer la calidad y la competitividad de los rubros nacionales. Señaló que el CEAGRO-AIP garantizará un relevo generacional en el sector agropecuario.

El proyecto cuenta con el respaldo de universidades internacionales de prestigio, como la Universidad EARTH de Costa Rica, la Universidad Zamorano de Honduras y la Universidad Autónoma de Chapingo en México. A nivel nacional, la iniciativa tiene el apoyo del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Educación (MEDUCA) y la propia SENACYT.

Los representantes del sector privado aplaudieron la iniciativa y expresaron su disponibilidad para suscribir convenios y poner a disposición sus instalaciones como centros de práctica o formación. El Gobierno Nacional reafirma su rol como aliado estratégico, buscando que el CEAGRO-AIP aporte en la formación de recurso humano especializado, transferencia de conocimientos y la generación de un impacto social y ambiental tangible.