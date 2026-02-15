Alianza Francesa y embajadas anuncian la celebración de la Francofonía 2026 en Panamá

La Francofonía 2026 en Panamá presentará una variada agenda cultural y académica

• Del 3 al 24 de marzo, Panamá será sede de una programación que celebra la diversidad de la lengua francesa a través del cine, la gastronomía y el arte.

(15/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Alianza Francesa de Panamá y la Embajada de Francia en Panamá anunciaron oficialmente la celebración de la Francofonía 2026 en Panamá, que tendrá lugar del 3 al 24 de marzo. Este evento anual resalta la riqueza de la lengua francesa y las culturas francófonas, iniciando sus actividades con una rueda de prensa el 25 de febrero a las 9:00 a. m. en la sede de la Alianza Francesa, donde se brindarán detalles de la programación junto a representantes de las embajadas de Francia, Canadá y otros miembros de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF).

Diversidad cultural y participación internacional

La edición de la Francofonía 2026 en Panamá reunirá a 13 embajadas en una agenda que integra cine, arte y gastronomía. Las representaciones diplomáticas de Argentina, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Egipto, Francia, Haití, Kosovo, Marruecos, México, Uruguay, Suiza y la Unión Europea participarán activamente, destacando a la Delegación general de Canadá como país invitado este año. Esta celebración fortalece los vínculos de cooperación y promueve valores compartidos como la democracia y los derechos humanos.

Innovación, cine y educación

La programación incluye propuestas diversas, como una exposición que explora la relación entre tecnología, naturaleza y luz, además de ciclos de cine contemporáneo apoyados por la Unión Europea y las embajadas de Kosovo, Uruguay y Suiza. Entre las novedades, la Embajada de Francia organizará visitas guiadas en el Museo Interoceánico del Canal sobre la construcción francesa y estadounidense, así como un conversatorio en la plataforma Twitch sobre el papel de los videojuegos en la difusión cultural.

En el ámbito académico, se llevará a cabo una feria orientada a estudiantes y profesionales para explorar oportunidades en el espacio francófono, con la colaboración de las delegaciones de Argentina, Bélgica, Costa Rica, Marruecos, Francia y la Unión Europea.

Gastronomía y cierre artístico

La agenda oficial contará con un mercado de sabores francófonos en el que participarán diez países, ofreciendo un espacio de encuentro gastronómico abierto al público. El cierre de la Francofonía 2026 en Panamá estará marcado por actividades musicales y talleres artísticos, destacando la presentación del acordeonista Corentin Restif y la cantante Caroline Duchene, quienes compartirán su propuesta creativa con el público local.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: