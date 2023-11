Celebraciones inolvidables: Hotel Royal Decameron Panamá ofrece un toque Plus para tus días especiales

Todo incluido con toque exclusivo es la propuesta del Hotel Royal Decameron Panamá

(23/Nov/2023 – web) Panamá.- Celebrar las fechas especiales con la familia o los amigos nos deja recuerdos para toda la vida, nos permite fomentar la unidad y mantener las tradiciones. Además, poder hacerlo fuera de casa te ayudará a brindar tiempo de calidad a los que más quieres, podrás reconectar con tu pareja, hijos y otros miembros de la familia o amigos, lo mejor es que podrás dedicar 100% de tu tiempo a compartir y disfrutar sin preocuparte por tener las comidas a tiempo o la casa ordenada.

La magia del programa todo incluido en Hotel Royal Decameron Panamá tiene ese toque extra que harán de estas fiestas de diciembre inolvidables para la familia, ya que ofrece desayunos, almuerzos y cenas buffet, cenas a la carta, aperitivos diarios y nocturnos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas nacionales e internacionales y sobre todo mucha diversión y actividades para toda la familia.

El Hotel Royal Decameron cuenta también con el programa «All Inclusive Plus», donde por un valor adicional tendrás acceso a disfrutar de un exclusivo plan que te dará beneficios adicionales, como habitaciones ubicadas en un sector privilegiado con mini bar de sodas y cervezas con reposición diaria, detalles especiales desde el día de tu llegada con frutas, canapés o chocolates, una botella de vino, también podrás reservar tu cena de forma preferencial en restaurantes y el desayuno y almuerzo lo podrás tomar en restaurantes exclusivos.

¡Y eso no es todo! Pensando en tu comodidad con el «All Inclusive Plus» podrás realizar Check In / Check Out en zona exclusiva, tendrás la oportunidad de disfrutar piscinas exclusivas: una para adultos y niños, otra piscina solo para adultos y bar Lounge con bebidas premium ilimitadas.

El Hotel Royal Decameron Panamá te invita a que empieces a vivir experiencias a otro nivel a partir de ahora o por qué no, a celebrar fechas importantes como día de las madres, navidad o año nuevo 2024 con una variedad de increíbles actividades, entretenimiento en vivo y diversión como te lo mereces.

A continuación, te mencionaremos lo que tienen preparado para ti:

➡ Para festejar el día de las madres podrás disfrutar de: serenata, música en vivo, saludos personalizados por parte del Dj, entrega de rosas, show Miss Decameron, muro para fotos, juegos de trivias y actividades fitness.

➡ Para noche buena y que la celebración no pare, ofrecerán una cena especial, música en vivo, villancicos, posadas, show temático, cine navideño y para los más pequeños, visita de santa y manualidades.

➡ Y para recibir el año nuevo podrán disfrutar en familia de una cena muy especial, brindis, uvas para la tradición de medianoche, estación de fotos, espectáculo de fuegos artificiales, hora loca, show especial, música en vivo, conteo regresivo, todo esto en una inolvidable fiesta temática que este año será retro.

“Estamos comprometidos en cuidar cada detalle, inspirados en la premisa de transformar los sueños en experiencias memorables, “Dile sí” a disfrutar en familia, o con amigos esos momentos especiales del año”, menciona Antonio Manfredonio, Gerente Comercial de Royal Decameron Panamá.

Vía Frontline