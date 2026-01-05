El Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA) transforma la vida de Álvaro Rodríguez

Historia de éxito en el Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes: de la deserción al honor

• Tras superar el desinterés escolar, un joven panameño reconstruye su proyecto de vida gracias a la oferta educativa y vocacional del CEFODEA.

(05/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con 17 años de edad, Álvaro Rodríguez se ha convertido en un referente de superación tras graduarse con el primer puesto de honor en el Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA). Su historia marca un hito para la promoción 2025, compuesta por 21 adolescentes que encontraron en este centro del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) las herramientas necesarias para transformar una trayectoria escolar previamente marcada por la deserción y el desinterés.

El camino hacia la excelencia académica

Álvaro Rodríguez reconoce que su relación pasada con la educación fue compleja, atravesando periodos de repetición de grados y una visión escéptica sobre la utilidad del estudio. No obstante, mediante la intervención de su familia y la oferta pedagógica del Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA), el joven logró reenfocar sus metas. Durante la ceremonia de graduación, en la que participó la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, se destacó cómo el acompañamiento integral y la formación técnica permiten a los jóvenes retomar sus estudios bajo un enfoque humano y disciplinado.

Formación técnica y visión de futuro

Dentro de la estructura curricular del centro, Rodríguez encontró una motivación especial en el área de informática. El aprendizaje sobre computación, internet e inteligencia artificial despertó en él un interés vocacional que ahora proyecta hacia estudios superiores en arquitectura o programación. Según relata el joven en tercera persona, la decisión de reingresar al sistema educativo nació de una iniciativa propia tras meses de inactividad, lo que refuerza la misión del centro de fomentar la toma de decisiones conscientes en los adolescentes.

El centro no solo proporciona instrucción académica media, sino que ofrece talleres prácticos que funcionan como un refugio educativo para aquellos en riesgo de exclusión escolar. Durante el año 2025, la institución atendió a un total de 44 estudiantes, evidenciando su capacidad para convertir historias de dificultad en testimonios de éxito profesional y personal.

Proyecciones para el año 2026

Para este nuevo ciclo lectivo, el Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (CEFODEA), que posee una capacidad instalada para 200 alumnos, tiene como meta alcanzar una matrícula de 100 jóvenes en sus diversos talleres vocacionales. El caso de éxito de Álvaro Rodríguez, quien ahora busca apoyar económicamente a su madre y continuar su formación universitaria, sirve como pilar para invitar a más jóvenes a aprovechar las oportunidades de educación técnica en Panamá.