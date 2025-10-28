Bazar Típico y Jornada de Reciclaje: Chilibre celebra las fiestas patrias con conciencia ambiental y sabor a Patria

Con apoyo del H.R. Josimar Camaño, Chilibre da ejemplo de cómo construir futuro con reciclaje y cultura

• El H.R. Josimar Camaño y la Fundación IST destacaron la importancia de estas acciones para el desarrollo sostenible, dada la proximidad de Chilibre a la estratégica Cuenca del Canal de Panamá.

(Octubre/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El pasado sábado 25 de octubre, el Corregimiento de Chilibre fue el escenario de una vibrante jornada que fusionó la riqueza cultural, el emprendimiento local y un firme compromiso ambiental. La actividad, enmarcada en las celebraciones patrias, se centró en un Bazar Típico y Jornada de Reciclaje que fomentó la recolección responsable y consciente de materiales.

La comunidad de Chilibre, con el apoyo de aliados estratégicos, logró recolectar materiales como botellas, latas, plástico, cartón, latón y aceite doméstico usado, demostrando que el compromiso ambiental es una herramienta poderosa para la cohesión social.

Conciencia Ambiental y Sabor a Patria

La feria ofreció una mañana típica llena de bailes folclóricos y gastronomía tradicional, fortaleciendo el sentido de comunidad. Sin embargo, la jornada trascendió lo cultural al resaltar la urgencia de proteger el entorno natural, especialmente por la proximidad de Chilibre a la Cuenca del Canal de Panamá, una zona vital para el equilibrio ecológico del país.

Como parte del mensaje de conservación, la Concesionaria Madden Colón (CMC) contribuyó con la donación de plantones de su propio vivero y la entrega de semillas a los asistentes, incentivando la creación de huertos saludables en los hogares y educando sobre el cuidado de espacios verdes.

El honorable representante de Chilibre, H.R. Josimar Camaño Prado, expresó que: “Esta actividad demuestra que el reciclaje no es solo una acción ambiental, sino una herramienta para unir a la comunidad, rescatar nuestras tradiciones y sembrar esperanza. Chilibre está dando ejemplo de cómo se construye futuro con conciencia y cultura.”

Resultados de la Recolección y Alianzas Estratégicas

Gracias al esfuerzo conjunto, alrededor de 100 voluntarios y la participación de los residentes, se lograron recolectar cifras significativas de residuos:

• Más de media tonelada de cartón.

• Más de 100 libras de plásticos mixtos.

• 40 libras de latas.

• Casi 100 libras de papel.

• Más de 6 galones de aceite usado.

Además del impacto ambiental, más de 10 emprendedores locales tuvieron la oportunidad de promover y comercializar sus productos durante el cierre de la actividad, fortaleciendo el tejido social y la economía del corregimiento.

La jornada fue posible gracias al respaldo de diversos aliados como Fundación IST (Intervención Social Transformadora), CMC, AMPYME, Maxi Feria Super Xtra, Parroquia La Santa Cruz, Guardianes Jóvenes por el Ambiente, Fundación Trenco y miembros de la Junta Comunal.

Raquel Robleda, presidenta de la Fundación IST, afirmó que estas acciones demuestran que «Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son metas lejanas… Son una guía viva para transformar nuestra situación desde lo cotidiano: asegurar agua limpia en los hogares, abrir oportunidades reales para nuestra juventud y reducir el impacto ambiental».

Por su parte, Maibeth Cedeño, responsable de SSTMA de CMC, reafirmó el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible y el bienestar colectivo, motivando a sus integrantes a seguir participando en iniciativas que promuevan el cuidado del medio ambiente. Chilibre reafirmó así su compromiso con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de su identidad comunitaria.