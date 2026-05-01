China reconoce que conflicto por puertos panameños se dirime en tribunales arbitrales

El presidente José Raúl Mulino confirmó que el Gobierno de China reconoce la naturaleza jurídica y arbitral del conflicto portuario, separándolo de la relación bilateral entre ambas naciones.
Situación de puertos panameños no es un problema de Gobiernos según comunicación de China
• Tras recibir una comunicación oficial de China, el mandatario panameño destacó que la disputa por las terminales portuarias se mantiene en tribunales de arbitraje bajo el derecho panameño.
(01/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio a conocer que recibió una comunicación oficial del Gobierno de China en la cual se admite que la controversia relacionada con los puertos panameños está siendo procesada en tribunales arbitrales, descartando que se trate de un conflicto diplomático entre ambos Estados. El mandatario expresó su satisfacción ante este reconocimiento, señalando que la disputa se desarrolla actualmente en tribunales de arbitraje en Estados Unidos, donde tanto la empresa involucrada como el Gobierno de Panamá presentan sus respectivas pruebas y argumentos legales.
Defensa de la soberanía jurídica en los puertos
El presidente Mulino enfatizó que las acciones tomadas respecto a dichas terminales se ejecutaron estrictamente bajo el marco del derecho panameño. Explicó que, debido a una orden de la Corte que determinó la finalización del contrato, el Estado panameño procedió a asumir el control de las instalaciones. Según el mandatario, el país se preparó durante un año para este escenario, lo que ha permitido que los puertos panameños continúen operando con normalidad bajo la gestión actual.
Preocupación por retención de naves de bandera panameña
A pesar del avance en el entendimiento sobre el tema portuario, el jefe del Ejecutivo manifestó su inquietud ante el incremento exponencial en la detención de naves de bandera panameña en puertos chinos. Mulino informó que, tras las verificaciones realizadas por el director de Marina Mercante, se ha constatado que estas detenciones superan los registros de otras banderas competidoras, lo que sugiere que no se trata de hechos casuales o fortuitos.
El mandatario aclaró que, si bien todos los países tienen la potestad de aplicar normas internacionales de seguridad para autorizar el atraque y zarpe de embarcaciones, la situación ha escalado al punto de generar múltiples quejas por parte de los navieros. En este sentido, Panamá ha presentado reiteradas reclamaciones ante las autoridades portuarias chinas para abordar este asunto de manera técnica y separada de cualquier otra relación internacional, evitando escalar la situación a un nivel de confrontación bilateral.
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