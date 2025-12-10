Comunidades costeras de Chiriquí logran avances clave hacia un futuro sostenible

Programa Hacia un Futuro Sostenible impulsa la pesca artesanal y la economía circular en Chiriquí

• Comunidades costeras en Chiriquí presentaron los avances del programa Hacia un Futuro Sostenible 2025, destacando el fortalecimiento de la pesca artesanal y la protección de los manglares.

(10/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Chiriquí, Panamá.- Las comunidades costeras de Chiriquí, incluyendo Remedios, Pedregal y Punta de Tierra, presentaron los resultados del programa Hacia un Futuro Sostenible 2025. La iniciativa, respaldada por instituciones públicas, privadas, comunitarias y académicas, busca impulsar la pesca artesanal responsable, proteger los manglares y generar nuevas oportunidades económicas para las familias que dependen del ecosistema costero.

Fortalecimiento del Liderazgo y la Producción Sostenible

Un total de 18 organizaciones de pescadores y concheros unificaron sus esfuerzos con la misión de fortalecer sus capacidades de liderazgo, mejorar su organización interna y avanzar hacia modelos productivos que aseguren la sostenibilidad de sus recursos.

Gracias a este proceso de articulación y acompañamiento, más de 200 pescadores recibieron formación técnica especializada para optimizar su actividad económica y asegurar su continuidad. La directora ejecutiva del Centro de Investigación, Formación y Emprendimiento (CIFEm), Lourdes Lozano, enfatizó la necesidad de apostar por la «participación activa de los ciudadanos organizados para el logro de la sostenibilidad de sus recursos naturales y buen funcionamiento de los ecosistemas.»

Innovación y Economía Circular Local

Uno de los avances más destacados es la implementación de un proyecto de economía circular. Treinta y cinco (35) mujeres y hombres culminaron una formación técnica enfocada en la transformación de piel de pescado en cuero artesanal. Esta innovación convierte un desecho orgánico en un producto con valor agregado, potenciando el emprendimiento local.

Jacinta Ábrego, representante del Comité de Piel de Pescado, reconoció que este progreso ha sido posible gracias al trabajo articulado entre el CIFEm, las organizaciones comunitarias y el soporte logístico y formativo permanente de Puerto Barú en David.

Monitoreo Ambiental y Colaboración Ciudadana

En el ámbito ambiental, las comunidades costeras realizaron jornadas de limpieza que resultaron en la recolección de más de 350 libras de desechos, incluyendo plástico, cartón y latas. Estas acciones promueven un manejo responsable de residuos y fortalecen la participación ciudadana en la conservación.

Además, se implementó un sistema de ciencia ciudadana donde concheros y científicos trabajan de la mano para monitorear la Concha Negra. Este monitoreo se realiza mediante análisis de agua, suelos y una evaluación de la estructura del bosque de manglar, aportando datos esenciales para la sostenibilidad de esta especie.

Ismael González, director general de Puerto Barú en David, subrayó el «gran compromiso entre empresa privada, gobiernos locales y la sociedad civil para fortalecer a los sectores que dependen no solo de la pesca sino también del ecoturismo.» La colaboración entre Puerto Barú en David, el CIFEm y las comunidades costeras se presenta como un ejemplo de cooperación efectiva, capaz de lograr cambios que mejoran la sostenibilidad y el futuro sostenible de la región.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: