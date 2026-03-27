Académicos proponen proyección internacional para la Facultad de Ciencias de la Universidad de Panamá

Enrique Medianero y Eloy Rico presentan visión global para la Universidad de Panamá

• La propuesta electoral apuesta por elevar la competitividad científica y el reconocimiento internacional de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología.

(27/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un esfuerzo por responder a los desafíos educativos globales, la nómina “Ciencia y Compromiso” presentó su propuesta integral para transformar la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá. La iniciativa busca posicionar a esta unidad académica como un referente internacional, manteniendo siempre un enfoque humanista y social.

La candidatura, liderada por los docentes Enrique Medianero y Eloy Rico, sostiene que la facultad posee los cimientos necesarios para alcanzar un salto cualitativo en su proyección externa. Según explicaron los proponentes, la visión combina la excelencia científica con el reconocimiento de que el motor principal del desarrollo universitario reside en su comunidad.

Talento humano y transformación social

Enrique Medianero señaló que la propuesta surge de la convicción de que la institución cuenta con el talento y la experiencia requeridos para impactar positivamente en la sociedad. El académico resaltó la labor de los docentes y del personal administrativo, cuya dedicación permite el funcionamiento de la Universidad de Panamá, así como el potencial transformador de los estudiantes.

“Contamos con una comunidad comprometida con hacer ciencia que impacte a la sociedad”, afirmó Medianero, subrayando que los jóvenes tienen la capacidad de cambiar el país si se les brindan las herramientas y el entorno colaborativo e inclusivo adecuado.

Pilares de innovación y proyección global

Uno de los objetivos centrales de “Ciencia y Compromiso” es la internacionalización de la facultad. La propuesta no plantea esto como una meta lejana, sino como el resultado natural de los logros científicos ya acumulados. Para ello, se contempla el fortalecimiento de alianzas estratégicas y la visibilización de las investigaciones realizadas en los laboratorios de la universidad.

El plan de trabajo busca establecer un equilibrio entre la competitividad en escenarios internacionales y la responsabilidad social, garantizando que el conocimiento generado en las aulas y laboratorios esté orientado a la innovación y al servicio de la ciudadanía.

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