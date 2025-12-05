Mesa redonda sobre violencia de género cierra la campaña Ciencia con Conciencia

Expertos analizan la violencia de género en Panamá: evidencias y desafíos desde la ciencia

(05/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el Sistema Nacional de Investigación (SNI AIP) y el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps AIP) clausuraron la campaña Ciencia con Conciencia 2025 con la mesa redonda Violencia de género en Panamá: ¿qué dice la ciencia? El evento se realizó en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La mesa redonda sirvió como plataforma para presentar evidencias, dinámicas, brechas y desafíos relacionados con la violencia de género en Panamá. La Dra. Sandra Sharry, secretaria técnica del SNI, destacó la importancia del evento, señalando que fue «un ejercicio técnico, multidisciplinario y ético para comprender un problema que afecta vidas, condiciona trayectorias, y limita el desarrollo nacional”.

Investigadores participantes y hallazgos clave

El panel de expositores estuvo compuesto por profesionales miembros del SNI con amplia trayectoria en investigación social y salud pública:

• Dra. Amanda Gabster: Investigadora con experiencia en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) en temas como VIH, salud sexual e infecciones de transmisión sexual. Actualmente, labora en Florida State University en Panamá.

• Dra. Eugenia Rodríguez (Cieps): Antropóloga social con maestría en género y desarrollo, quien ha liderado proyectos de investigación en Cieps AIP sobre desigualdad y derechos de las mujeres.

• Dr. Eloy Núñez: Coordinador de los programas de VIH y sida, y del programa de salud escolar y adolescentes de Panamá Oeste de la Caja de Seguro Social (CSS), y miembro del comité institucional de ética de investigación de la CSS. Posee maestrías en salud pública y en VIH y sida.

La Dra. Gabster presentó datos de investigaciones que muestran la prevalencia de violencia (emocional, física, sexual, y combinada) hacia mujeres adolescentes, tanto en áreas urbanas como en la comarca Ngäbe-Buglé. Sus recomendaciones incluyen la implementación de programas de prevención diferenciados y adaptados culturalmente, e instó a los Ministerios de Educación y de Salud a trabajar en la prevención de la violencia contra adolescentes en los servicios de salud sexual reproductiva. Subrayó la necesidad de que las políticas públicas prioricen programas educativos basados en evidencia, enfocados antes y durante la formación de las primeras relaciones.

El Dr. Núñez expuso la situación de las personas trans, quienes enfrentan abusos físicos, emocionales, sexuales y económicos, además de problemas para acceder a la igualdad de derechos humanos y cambiar su identidad de género. Resaltó que estas personas son objeto de discriminación por parte de personal médico, de enfermería y servidores en instituciones públicas y privadas, lo que resulta en un acceso limitado a terapias hormonales. El Dr. Núñez mencionó que un 79% de estas personas recurre a la automedicación hormonal, y que el 55.3% de las mujeres trans en Panamá se encuentra desempleada, dedicándose la mayoría al trabajo sexual.

Por su parte, la Dra. Rodríguez proyectó un minidocumental del Cieps, “Nosotras no somos una cifra» (minidocumental sobre embarazo adolescente en Panamá). La investigadora detalló que las adolescentes pueden experimentar violencia física, psicológica y sexual en el hogar y en relaciones afectivas con sus parejas, lo que en algunos casos culmina en el embarazo. Mencionó que algunas jóvenes buscan en la maternidad una vía para dejar un hogar donde son víctimas de violencia. El embarazo, no obstante, conlleva más violencia psicológica, exclusión y críticas en la escuela, el transporte público, barrios, centros de salud y hospitales. Esto lleva al abandono de los estudios, ausentismo en controles médicos, y finalmente, a la violencia obstétrica, ausencia de responsabilidad de quien embarazó a la joven y problemas económicos.

Compromiso con la igualdad de género

La Dra. Sharry reafirmó el compromiso de Senacyt y el SNI AIP con la igualdad sustantiva y la justicia de género. La secretaria técnica declaró que “La ciencia tiene la responsabilidad y la capacidad de demostrar lo que muchas veces se quiere ocultar. De nombrar lo que incomoda, medir lo que duele y de proponer lo que se puede transformar.”

Añadió que los temas abordados en la campaña Ciencia con Conciencia 2025 no solo buscan informar, sino servir como insumos para transformar prácticas institucionales y comunicacionales. La campaña continuará en 2026, con el objetivo permanente de «convertir datos en decisiones, evidencia en políticas públicas, que la ciencia siga siendo un motor del igualdad, derechos y dignidad para todos y todas”.

La campaña Ciencia con Conciencia contó con el apoyo de diversas entidades, incluyendo Indicasat AIP, Cenamep AIP, Indicatic AIP, Crivb AIP, Ciedu, Georgia Tech Panamá, Infoplazas, Ciencia en Panamá y el Centro Nacional de Competitividad.