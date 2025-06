Científica panameña impulsa la conservación oceánica en foro global

Dra. Gisselle Guerra representa a Panamá en UNOC3

Panamá fortalece su liderazgo en protección de los océanos con la presencia de la Dra. Gisselle Guerra en la UNOC3, evento que reúne expertos de todo el mundo.

(10/Jun/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Dra. Gisselle Guerra, investigadora del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), representa a Panamá en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), evento que se lleva a cabo del 9 al 13 de junio en Niza, Francia.

Como parte de su intervención en UNOC3, la Dra. Guerra participó en el evento “Accelerating Ocean Sustainability Through Gender Equality”, donde se discutieron las barreras que limitan la participación de mujeres en las disciplinas oceánicas. También será panelista en “Strengthening Community-Led Solutions for Biodiversity and Sustainability”, junto a expertos de Azerbaiyán, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Indonesia y Perú, en una iniciativa respaldada por las Embajadas de Francia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y el Programa PIPA Grupo Océano.

«Es un honor formar parte de este evento global, donde podemos analizar nuestras fortalezas y necesidades para comprender la dinámica oceánica de forma sostenible», destacó la Dra. Guerra, reconocida con el Premio L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” en 2022.

Liderazgo en investigación oceánica

La Dra. Guerra es especialista en Ingeniería Costera y Oceanográfica y lidera tres proyectos financiados por la SENACYT, incluyendo estudios sobre la erosión costera en el Pacífico panameño. Además, coordina el Grupo de Investigación en Hidrodinámica Costera (GIHC) de la UTP y es miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá.

Su participación en UNOC3 refleja el compromiso de Panamá con la conservación y uso sostenible de los océanos, fortaleciendo la presencia científica del país en los foros internacionales.

Foto: La Dra. Gisselle Guerra, investigadora del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), participa en la cumbre de los océanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).