Alianza tecnológica y científica impulsa el pilotaje de un Observatorio de Desinformación en el ecosistema digital

A través de un memorando de entendimiento, ambas organizaciones implementarán una plataforma digital para el monitoreo y análisis sistemático de narrativas informativas mediante inteligencia artificial.
El CIEPS-AIP y ARPIA Intelligence firman un acuerdo para desarrollar un Observatorio de Desinformación en Panamá
• El proyecto contempla el desarrollo de un prototipo escalable que permitirá identificar actores relevantes y tendencias en las redes sociales y aplicaciones de mensajería.
(22/Mav/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS-AIP) y la empresa ARPIA Intelligence formalizaron una alianza estratégica mediante la firma de un Memorando de Entendimiento para desarrollar el pilotaje de un Observatorio de Desinformación. Esta iniciativa está orientada de manera específica al monitoreo y análisis sistemático de la información que circula dentro del entorno digital panameño, con especial atención en aquella diseñada para promover narrativas desinformativas en el país.
El proyecto tiene como finalidad primordial generar evidencia científica sobre el fenómeno de la desinformación a través del uso de herramientas avanzadas de inteligencia artificial, minería de datos y análisis computacional. Estos recursos tecnológicos permitirán identificar a los actores más relevantes dentro del entorno digital, detectar tendencias emergentes y analizar las diferentes estrategias desinformativas que poseen el potencial de impactar de forma directa en la opinión pública y en el desarrollo de los procesos democráticos nacionales.
La suscripción del acuerdo formal se llevó a cabo entre el Dr. Manuel Alcántara, en su condición de director del CIEPS-AIP, y la Lic. Delia Domínguez, como representante legal de la empresa ARPIA Intelligence. El acto protocolar contó además con la participación del Dr. Eduardo Ortega Barría y de diversos actores vinculados al ecosistema tecnológico e investigativo. Esta cooperación se integra formalmente a la línea de investigación en comunicación social que lidera la Dra. Raisa Urribarri dentro del CIEPS-AIP, cuyo enfoque se centra en el estudio de los medios y la comunicación humana en contextos de transformación digital, abordando los desafíos que introducen la inteligencia artificial y los contenidos manipulados.
Coordinación técnica y científica del proyecto
De acuerdo con las pautas establecidas en el memorando, la empresa ARPIA Intelligence asumirá la responsabilidad de aportar el desarrollo técnico y el hospedaje de la plataforma digital requerida para el monitoreo del ecosistema informativo. Por su parte, los investigadores del CIEPS-AIP se encargarán de liderar los procesos de investigación académica, el análisis de las variables recolectadas y la generación de contenidos especializados basados en los hallazgos del observatorio.
Durante la ceremonia, el secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el Dr. Eduardo Ortega Barría, destacó que este tipo de iniciativas se alinean de forma directa con las políticas institucionales que se impulsan para consolidar a Panamá como un nodo activo en materia de generación y transferencia de conocimiento en la región centroamericana.
El Dr. Ortega Barría expresó que la inteligencia artificial representa una herramienta con un enorme potencial para el desarrollo científico, tecnológico y social de la nación. Asimismo, detalló que la Senacyt trabaja actualmente en la estructuración de una estrategia nacional de inteligencia artificial orientada a promover su uso ético, responsable y enfocado en resolver problemáticas concretas que afectan el entorno local y regional. El secretario nacional añadió que el proyecto evidencia la forma en que la ciencia, la tecnología y los procesos de innovación pueden contribuir de forma sostenible al fortalecimiento democrático mediante la producción de conocimiento empírico sobre fenómenos del ecosistema digital contemporáneo.
Contexto digital y vulnerabilidad informativa
El nacimiento de este observatorio responde a un contexto socioeconómico donde el incremento en el uso de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería instantánea ha transformado sustancialmente los hábitos de consumo de información entre los ciudadanos de Panamá. Los análisis del entorno reflejan que, a pesar de que el país registra altos niveles de conectividad en telefonía móvil, persisten brechas digitales y marcadas desigualdades informativas que elevan la vulnerabilidad de la población ante la difusión de contenidos falsos o alterados.
La propuesta técnica contempla el diseño y la ejecución de un prototipo que sea completamente escalable y adaptable, de modo que posea la capacidad de ser utilizado en diferentes contextos geográficos y por diversas organizaciones interesadas en la toma de decisiones fundamentadas en información curada y con altos estándares de calidad.
Mediante la ejecución de esta alianza, el CIEPS-AIP y la empresa ARPIA buscan determinar cuáles son los temas que concentran el mayor flujo de mensajes y aportar evidencias empíricas sobre el origen de las narrativas dirigidas a posicionar tendencias de opinión. Este esfuerzo conjunto tiene el propósito de estructurar respuestas tempranas y mitigar los riesgos asociados a la desinformación dentro de un ambiente comunicativo saturado de mensajes. Con la puesta en marcha de este plan, el CIEPS-AIP consolida su misión como asociación de interés público articulada al ecosistema de innovación que promueve la Senacyt, fortaleciendo el vínculo entre la investigación científica, la tecnología aplicada y el sector privado.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
En la foto de izquierda a derecha: Dr. Eduardo Ortega Barría, Dra. Raisa Urribarri, Lic. Delia Domínguez, Dr. Manuel Alcántara, Ing. Moisés Vega Guhlin
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *