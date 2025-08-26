Cierre de la Vía Transístmica en Colón: MOP inicia trabajos por rotura de tubería

MOP anuncia cierre total de la Vía Transístmica en Guarumal por trabajos de reparación

El MOP cerrará la Vía Transístmica en Guarumal desde este martes para reparar una tubería rota y estabilizar el terreno.

Conductores deberán tomar rutas alternas por la Autopista Don Alberto Motta durante los dos meses de cierre en la Vía Transístmica.

(26/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que a partir de las 12:00 mediodía de este martes 26 de agosto se realizará el cierre total de la Vía Transístmica en el sector de Guarumal, corregimiento de Limón, provincia de Colón, para atender un punto crítico generado por la rotura de una tubería de agua potable.

La intervención forma parte de un plan de reparación integral que incluye labores de estabilización de talud y se extenderá por aproximadamente dos meses. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) iniciará simultáneamente las obras de reparación de la tubería, en coordinación directa con el MOP.

Rutas alternas habilitadas

Durante el cierre, se habilitarán desvíos temporales para garantizar la movilidad:

• Sentido Panamá – Colón: Los conductores deberán utilizar la Autopista Don Alberto Motta Cardoze, accediendo desde la Vía Transístmica hacia el Intercambiador Madden en el kilómetro 14.

• Sentido Colón – Panamá: Se recomienda tomar la Autopista Don Alberto Motta, desviándose desde la Vía Transístmica hacia el Intercambiador de Quebrada López en el kilómetro 47.

Medidas de seguridad

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía de Tránsito estarán presentes en la zona para garantizar el orden vial y la seguridad de los usuarios. Se exhorta a la ciudadanía a respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones de las autoridades.

El MOP agradece la comprensión de los usuarios ante los inconvenientes que esta medida pueda generar, reiterando que se trata de una acción necesaria para preservar la seguridad vial y prevenir riesgos mayores en la comunidad.