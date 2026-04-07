Autoridades ordenan cierre del Puente de las Américas para revisión estructural tras incendio

Evaluación técnica del Puente de las Américas garantiza seguridad tras explosión de cisternas • El Ministerio de Obras Públicas y especialistas evalúan los daños en la estructura del Puente de las Américas tras un incendio debajo de su plataforma en el sector de La Boca. (07/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las
Evaluación técnica del Puente de las Américas garantiza seguridad tras explosión de cisternas
• El Ministerio de Obras Públicas y especialistas evalúan los daños en la estructura del Puente de las Américas tras un incendio debajo de su plataforma en el sector de La Boca.
(07/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Cuerpo de Bomberos y especialistas de El Canal de Panamá iniciarán este martes, una revisión estructural profunda del Puente de las Américas. Esta medida busca garantizar la seguridad de los usuarios y determinar las condiciones de la vía tras el incendio provocado por la explosión de carros cisterna en el sector de La Boca, debajo de la estructura.
Operativos de tráfico y movilidad hacia Panamá Oeste
Ante el cierre temporal de la vía, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) implementó un operativo de inversión de carriles a través del Puente Centenario. Esta acción tiene como objetivo desahogar el flujo vehicular hacia la provincia de Panamá Oeste durante la noche y se retomará a las 5:00 a.m. de este martes 7 de abril para facilitar el desplazamiento hacia la ciudad capital.
Consideraciones laborales y flexibilidad
El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó a través de sus canales oficiales la necesidad de que tanto el sector público como el privado mantengan consideraciones especiales con los trabajadores. Mulino destacó que el traslado de los empleados será complejo y expresó su compromiso de recobrar la normalidad lo antes posible, manteniéndose al frente de las acciones prioritarias coordinadas por las diversas autoridades.
En sintonía con el Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo recomendó a los empleadores flexibilizar los horarios de ingreso para los colaboradores que residen en Panamá Oeste o que deben trasladarse hacia dicha zona desde la capital, debido a las dificultades críticas de movilidad que presenta la jornada.
Evaluación técnica de la estructura
El MOP ordenó la suspensión del paso vehicular para practicar pruebas de patología forense que determinen la solidez de la estructura de concreto, los componentes metálicos y la capa de rodadura. Esta inspección técnica especializada es una medida preventiva esencial para verificar si el calor emanado por el siniestro afectó la integridad del paso elevado. Las autoridades reiteraron que la apertura de la vía dependerá de los resultados de estos análisis para asegurar la protección de conductores y peatones.
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