Puente de las Américas permanecerá cerrado por cuatro horas debido a estudios de resistencia

Horarios y alcance de la intervención

Recomendaciones y rutas alternas

Ante la suspensión temporal del flujo vehicular, el Ministerio de Obras Públicas recomienda a los conductores utilizar el Puente Centenario como vía alterna de acceso y salida de la ciudad. Se insta a los usuarios a planificar sus traslados con antelación para evitar retrasos durante las cuatro horas que durará la intervención técnica.

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