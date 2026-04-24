Puente de las Américas permanecerá cerrado por cuatro horas debido a estudios de resistencia

El Ministerio de Obras Públicas ejecutará la fase final de pruebas de carga para evaluar el comportamiento estructural y garantizar la seguridad vehicular en la vía.
MOP anuncia cierre total del Puente de las Américas por pruebas de carga estructural
• Los trabajos se realizarán desde la noche del sábado 25 hasta la madrugada del domingo 26 de abril, por lo que se recomienda el uso del Puente Centenario como ruta alterna.
(24/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) comunicó que, como parte de los procesos de evaluación técnica que se ejecutan en el Puente de las Américas, se llevará a cabo la fase final de la prueba de carga estructural. Esta actividad técnica requerirá el cierre total de la vía para garantizar la precisión de los estudios y la seguridad de los operarios.
Horarios y alcance de la intervención
De acuerdo con el cronograma establecido por la institución, los trabajos iniciarán el sábado 25 de abril a las 10:00 p.m. y se extenderán hasta las 2:00 a.m. del domingo 26 de abril. Durante este periodo, el tránsito por el Puente de las Américas estará completamente restringido para facilitar la aplicación controlada de peso sobre la calzada.
El Ministerio de Obras Públicas explicó que estas maniobras tienen como objetivo primordial recopilar información técnica detallada sobre el comportamiento de la estructura bajo presión. Estos datos son fundamentales para validar las condiciones de resistencia y asegurar la continuidad de la circulación vehicular de forma segura para todos los usuarios.
Recomendaciones y rutas alternas
Ante la suspensión temporal del flujo vehicular, el Ministerio de Obras Públicas recomienda a los conductores utilizar el Puente Centenario como vía alterna de acceso y salida de la ciudad. Se insta a los usuarios a planificar sus traslados con antelación para evitar retrasos durante las cuatro horas que durará la intervención técnica.
La entidad solicitó a los ciudadanos atender rigurosamente las señalizaciones ubicadas en las zonas de aproximación, así como seguir las instrucciones del personal autorizado que estará desplegado en el área de los trabajos. El Ministerio de Obras Públicas manifestó sus disculpas por los inconvenientes que esta medida preventiva pueda generar, subrayando que las acciones están orientadas estrictamente a preservar la seguridad de la infraestructura nacional.
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