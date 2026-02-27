MOP anuncia cierres nocturnos en la Vía España por trabajos de rehabilitación vial

Ministerio de Obras Públicas intervendrá la Vía España en horario nocturno

• Los trabajos en la Vía España se extenderán durante el mes de marzo en horario de 9:00 p.m. a 4:00 a.m., con el objetivo de minimizar el impacto en el tráfico regular.

(27/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que se realizarán cierres parciales en la Vía España como parte de la ejecución del proyecto de Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá. Estas intervenciones corresponden específicamente al Renglón 2 del contrato, que abarca los corregimientos de Bella Vista y San Francisco.

Los trabajos de rehabilitación vial en la Vía España están programados para iniciar el martes 3 de marzo y se extenderán hasta el 28 de marzo de 2026. Para reducir las afectaciones al flujo vehicular de una de las arterias principales de la ciudad, las labores se desarrollarán exclusivamente en horario nocturno, desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Planificación y seguridad vial

El MOP detalló que se mantendrán cierres parciales conforme avance la maquinaria y el personal técnico en la zona. Ante esta situación, se recomienda a los usuarios de la vía tomar rutas alternas para evitar retrasos y atender estrictamente la señalización instalada en los puntos de intervención.

Asimismo, la institución solicitó la colaboración de los residentes y propietarios de locales comerciales ubicados en el área, instándoles a evitar el estacionamiento de vehículos en las zonas debidamente demarcadas para las obras.

Compromiso con la infraestructura urbana

Estas acciones forman parte del plan de mejora de la red vial en el centro de la capital panameña. El Ministerio de Obras Públicas expresó su agradecimiento por la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales que estas labores de mantenimiento puedan ocasionar, reiterando su compromiso con la renovación de las vías terrestres del país.

