Cifras de APC Experian revelan que el crédito hipotecario impulsa el acceso a vivienda en Panamá

• Un informe estadístico detalla que las hipotecas inferiores a los $80,000 lideran los nuevos créditos otorgados, mientras que más del 95% del saldo del sistema se encuentra al día.

• Comparar tasas de interés, plazos y condiciones entre diferentes entidades financieras.

• Mantener un historial de crédito saludable y monitorear regularmente sus referencias de crédito.

• Evaluar cuidadosamente la capacidad de pago antes de asumir nuevos compromisos financieros.

• Considerar dentro del presupuesto otros costos asociados a la vivienda, como seguros, mantenimiento e impuestos.

• Establecer un plan de ahorro que permita aportar un mayor abono inicial.

Los Centros de Atención al Cliente de la institución se encuentran ubicados en Albrook Mall, Metromall, y en las oficinas de Acodeco en Chitré, Las Tablas, Santiago y Penonomé, así como en el Supermercado Romero de La Riviera en Chiriquí. Los consumidores pueden solicitar gratuitamente su historial de crédito o descargar la aplicación móvil desde las plataformas Google Play, Apple Store o Huawei AppGallery, completando el proceso de validación de identidad para mantener la confidencialidad de la información. Con esto, se reafirma el compromiso de facilitar el acceso al crédito de manera responsable, promoviendo herramientas de educación financiera y una cultura de pago saludable entre los panameños.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: