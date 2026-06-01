Cifras de APC Experian revelan que el crédito hipotecario impulsa el acceso a vivienda en Panamá

El Sistema de Referencias de Crédito revela que la cartera hipotecaria total en Panamá alcanzó los $21,960 millones durante el primer cuatrimestre, manteniendo indicadores de pago saludables.
APC Experian destaca leve crecimiento de la cartera hipotecaria al cierre de abril de 2026
• Un informe estadístico detalla que las hipotecas inferiores a los $80,000 lideran los nuevos créditos otorgados, mientras que más del 95% del saldo del sistema se encuentra al día.
(01/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Según cifras del Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian, la cartera hipotecaria en Panamá mantiene una evolución positiva durante el primer cuatrimestre de 2026, reflejando estabilidad en los niveles de morosidad y un leve crecimiento en el financiamiento de viviendas. Al cierre de abril de 2026, la cartera total de hipotecas alcanza los $21,960 millones, distribuidos en más de 353 mil obligaciones activas. Dentro de este universo, el sector bancario concentra la mayor participación, con saldos superiores a $21,477 millones y más de 343 mil referencias activas.
Evolución de la cartera y tendencias del mercado
El comportamiento de esta cartera refleja un leve crecimiento en los últimos años. Comparado con 2025, el saldo de hipotecas pasó de $21,600 millones a $21,960 millones. La organización destaca que el crédito hipotecario sigue siendo el principal producto dentro del total de saldos de crédito de personas naturales en Panamá. Sin embargo, se observa una contracción de la demanda de viviendas nuevas y usadas, producto de las irregularidades que se han presentado con la Ley de Interés Preferencial.
Las cifras muestran que el saldo promedio por hipoteca se mantiene en $62,589, reflejando un mercado donde predominan las viviendas de interés social y de rango medio. En línea con esta tendencia, las hipotecas inferiores a $80,000 continúan liderando la distribución de nuevos créditos otorgados por las entidades bancarias, concentrando cerca del 59% de las nuevas obligaciones registradas en los últimos años. Solo en 2025, según datos de las nuevas referencias incluidas en la plataforma tecnológica, este segmento acumuló 10,999 nuevas hipotecas, muy por encima de las 5,272 operaciones registradas en el rango de $80,001 a $150,000 y de las 2,668 hipotecas superiores a $150,000, lo que confirma que la mayor dinámica del mercado sigue concentrándose en las viviendas de menor valor.
Perfil crediticio y comportamiento de pago
Otro indicador relevante es el perfil crediticio de los consumidores que acceden a financiamiento hipotecario. Se observa que los panameños con hipotecas activas mantienen, en promedio, un Score o puntaje de crédito superior a 600, evidenciando hábitos de pago más estables y una mejor capacidad de manejo financiero. Esto confirma que las entidades financieras continúan priorizando perfiles con comportamiento crediticio saludable para la aprobación de financiamientos de largo plazo.
Incluso en términos de comportamiento de pago, el sistema mantiene indicadores saludables. La mora mayor a 61 días en hipotecas se ubica en 4.1% dentro del sector bancario, mostrando una mejora frente al 4.9% registrado durante 2025. Esto significa que más del 95% del saldo hipotecario total se paga a tiempo. Otro aspecto relevante es que el método de pago más frecuente continúa siendo el descuento directo, herramienta que contribuye a mantener niveles de cumplimiento más favorables dentro de esta cartera crediticia.
El desempeño de las hipotecas refleja un consumidor más consciente de sus compromisos financieros y entidades crediticias con procesos de evaluación de riesgo cada vez más robustos. El crédito hipotecario continúa siendo uno de los productos financieros con mejor comportamiento dentro del sistema, consolidándose como un motor importante para la economía y el acceso a vivienda en Panamá.
Recomendaciones para futuros compradores
La entidad asesora recomienda a las personas que estén evaluando adquirir una vivienda tomar en cuenta los siguientes aspectos antes de solicitar un financiamiento:
• Comparar tasas de interés, plazos y condiciones entre diferentes entidades financieras.
• Mantener un historial de crédito saludable y monitorear regularmente sus referencias de crédito.
• Evaluar cuidadosamente la capacidad de pago antes de asumir nuevos compromisos financieros.
• Considerar dentro del presupuesto otros costos asociados a la vivienda, como seguros, mantenimiento e impuestos.
• Establecer un plan de ahorro que permita aportar un mayor abono inicial.
Los Centros de Atención al Cliente de la institución se encuentran ubicados en Albrook Mall, Metromall, y en las oficinas de Acodeco en Chitré, Las Tablas, Santiago y Penonomé, así como en el Supermercado Romero de La Riviera en Chiriquí. Los consumidores pueden solicitar gratuitamente su historial de crédito o descargar la aplicación móvil desde las plataformas Google Play, Apple Store o Huawei AppGallery, completando el proceso de validación de identidad para mantener la confidencialidad de la información. Con esto, se reafirma el compromiso de facilitar el acceso al crédito de manera responsable, promoviendo herramientas de educación financiera y una cultura de pago saludable entre los panameños.
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