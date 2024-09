Cinco destacadas científicas panameñas son homenajeadas en la Expo ConCiencia 2024

Entre ellas destacan la Dra. Amanda Gabster, la Dra. Gabrielle Britton y la Dra. Marixa Lasso. El evento incluyó más de 50 actividades y un pabellón especial dedicado a mujeres en la ciencia.

(27/Sep/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Durante la inauguración de la segunda edición de Expo ConCiencia 2024, celebrada en el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber, cinco investigadoras panameñas fueron reconocidas por su destacada trayectoria en el campo científico. Este evento forma parte de la Noche Iberoamericana de Investigadores, impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), y tiene como objetivo acercar la ciencia a la sociedad y destacar su impacto en la vida cotidiana.

Las científicas homenajeadas fueron:

• Dra. Amanda Gabster, investigadora del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), especialista en epidemiología y salud en poblaciones vulnerables.

• Dra. Gabrielle Britton, investigadora clínica del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat AIP) y líder del proyecto PARI (Panama Aging Research Initiative).

• Dra. Yessica Sáez, docente e investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá en el Centro Regional de Azuero, especialista en tecnologías de la información y comunicaciones.

• Dra. Marixa Lasso, historiadora, docente y autora de libros como Myths of Harmony y Erased: The Untold Story of the Panama Canal.

• Dra. María Beatriz Carreira, investigadora del Indicasat AIP enfocada en neurociencias, galardonada con el Premio Nacional L’Oreal-UNESCO “Por Las Mujeres en la Ciencia 2017” por sus estudios sobre la enfermedad de Alzheimer.

El reconocimiento a estas científicas se llevó a cabo en una ceremonia en la que participaron destacadas personalidades del ámbito científico y gubernamental. Entre ellas, el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), quien felicitó a las investigadoras por su invaluable aporte a la ciencia en Panamá.

Durante su discurso, el Dr. Ortega Barría subrayó: “Hemos avanzado en términos de igualdad de género, pero todavía hay una subrepresentación de mujeres en las disciplinas científicas y tecnológicas. Es crucial que las niñas y jóvenes vean en la ciencia una oportunidad para desarrollarse, y que tengan referentes femeninos que las inspiren a seguir carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)”. Asimismo, señaló que el futuro de Panamá depende de una sólida base en ciencia y tecnología, incluyendo la participación de todas las mentes brillantes, sin importar su género.

Melissa Wong, directora nacional de la oficina OEI en Panamá, también reconoció la labor de las científicas homenajeadas, destacando que “han demostrado que el conocimiento no tiene género y que sus aportes han dejado una huella profunda en la sociedad. Este reconocimiento busca inspirar a las nuevas generaciones”.

La ceremonia contó además con la presencia de Ivonne de Martinelli, asesora del Despacho Superior de la Primera Dama, quien destacó el talento y la dedicación de las investigadoras, y expresó: “Sus logros no solo nos inspiran a soñar y a romper barreras, sino que también nos recuerdan que, al invertir en ciencia, estamos invirtiendo en el futuro de nuestras niñas y niños, en el desarrollo de nuestro país y en la construcción de un mundo mejor”.

Por su parte, el Prof. Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, añadió: “Al honrar hoy a estas cinco científicas panameñas, nos honramos todos y miramos hacia el futuro».

La segunda edición de Expo ConCiencia, organizada en la Casa 108 de Ciudad del Saber, ofreció más de 50 actividades didácticas, incluyendo cinco pabellones temáticos. Entre ellos, destacó el pabellón dedicado a “Mujeres en la ciencia, reconocimiento al liderazgo femenino”, que contó con la presencia de las cinco investigadoras reconocidas. Además, se realizaron “Tech Talks” en el Teatro Ateneo, donde científicos e innovadores compartieron sus experiencias y retos en el campo de la ciencia y la tecnología.

Expo ConCiencia 2024 continúa posicionándose como un espacio fundamental para el diálogo entre investigadores, estudiantes, instituciones y el público, fomentando la divulgación científica y el reconocimiento al liderazgo femenino en la ciencia.

En la foto: Dra. Amanda Gabster, Dra. Gabrielle Britton, Dra. Yessica Sáez, Dra. Marixa Lasso y Dra. María Beatriz Carreira recibieron sus reconocimientos en la inauguración del evento, organizada en el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber