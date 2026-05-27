Ciudad de las Artes inaugura la exposición gratuita de Mafalda en Panamá con el respaldo de CAF

El recorrido guiado fue habilitado de forma libre para el público tras un acto de inauguración que reunió a representantes gubernamentales, diplomáticos y organismos de desarrollo regional.
Una muestra internacional ofrece acceso a la exposición gratuita El mundo según Mafalda
• La Ciudad de las Artes albergará durante un mes la muestra internacional dedicada a la célebre tira cómica argentina para promover la reflexión sobre temas sociales y culturales.
(26/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- A partir de este 26 de mayo y durante un mes, la Ciudad de las Artes del Ministerio de Cultura ofrecerá la exposición gratuita “El Mundo Según Mafalda”, gracias al apoyo de CAF-banco de desarrollo de América Latina y El Caribe, las alcaldías de Panamá y San Miguelito y la embajada de Argentina en Panamá. La muestra internacional sobre la icónica obra de Quino abrirá sus puertas al público de manera gratuita durante un mes en la Ciudad de las Artes en un horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. La iniciativa invita a niños, jóvenes y adultos a redescubrir el universo del personaje y reflexionar sobre temas sociales, culturales y políticos que siguen vigentes en América Latina.
La exhibición, que busca desmenuzar la obra magistral de Quino, consiste en un recorrido guiado creado por el Museo Barrilete de Córdoba, Argentina, que invita a grandes y pequeños a sumergirse en un periodo de la historia, a reencontrarse con la viñeta y a rescatar el poder de la pregunta, la capacidad de indagar, intervenir y, en consecuencia, actuar. Las instalaciones estarán abiertas para recibir al público de lunes a sábado, manteniendo la entrada libre de costo. El acto de inauguración formal se efectuó este martes con la participación de la ministra de Cultura, Maruja Herrera; la representante de CAF en Panamá, Lucía Meza; la embajadora de Argentina en Panamá, Sandra Pitta; la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández; y la curadora de la actividad, Sabina Villagra, junto con un grupo de niños pertenecientes al programa “Latidos del Barrio” del Ministerio de Cultura.
Declaraciones de las autoridades
La representante de CAF en Panamá, Lucía Meza, comentó en tercera persona que dentro de la entidad se entiende a la cultura no como un sector aislado, sino como un elemento esencial para fortalecer la convivencia, el pensamiento crítico y la construcción de ciudadanía. Por esta razón, la funcionaria manifestó que les llena de satisfacción apoyar esta actividad cultural en República Dominicana, El Salvador y Panamá, acercando expresiones de gran valor a miles de personas en la región.
Por su parte, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, expresó en tercera persona que la Ciudad de las Artes abre sus puertas a una figura que, desde la sencillez de una viñeta, conquistó el mundo entero. La ministra indicó que la creación inmortal del maestro Quino llega al país para recordar que la cultura no solo entretiene, sino que también cuestiona, inspira y transforma. Herrera describió al personaje como una niña curiosa, irreverente y profundamente humana que ha funcionado durante décadas como un espejo de las sociedades y como una voz que invita a meditar sobre la justicia, la paz, la equidad y la responsabilidad ciudadana.
Espacios interactivos e hitos históricos
Luego de recorrer diversas ciudades de Latinoamérica, el personaje llega a la Ciudad de Panamá en el marco de la celebración de su aniversario número 61, con el fin de propiciar el análisis sobre la tira cómica que marcó a la contracultura latinoamericana de las décadas de los sesenta y setenta. Esta exhibición dispondrá de diferentes espacios participativos organizados para el público, entre los que se incluyen la sala del taller de los recursos, los mundos, Mafalda TVO, el taller de los Inventos, los gustos y disgustos, y la recreación del apartamento de los vecinos.
Históricamente, Mafalda es considerada una de las figuras más populares y entrañables de la cultura argentina y global, habiendo sido traducida a 26 idiomas. A pesar de su naturaleza gráfica, fue seleccionada como una de las diez argentinas más influyentes del siglo XX, sirviendo como un hito cultural y referente de identidad para varias generaciones. El origen del personaje se remonta al año 1963, cuando Juan Salvador Lavado, conocido popularmente como Quino, fue invitado por la empresa de electrodomésticos Mansfield para producir una tira cómica destinada a promocionar la venta de lavadoras. Aunque la propuesta inicial fue rechazada, la publicación Leoplan la incluyó en su suplemento humorístico, sirviendo de ventana para que en poco tiempo el contenido se publicara diariamente en el periódico El Mundo. La popularidad del impreso impulsó su compilación en libros de distribución masiva, facilitando la entrada de las historietas a las librerías. Al respecto, la curadora Sabrina Villagra añadió en tercera persona que tras el inicio de la dictadura, Quino se exilió en España y detuvo la producción de la tira; sin embargo, su obra se encontraba tan arraigada socialmente que sigue de actualidad, abordando dinámicas sociales y políticas que se mantienen intactas en el tiempo.
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