Ciudad del Saber triunfa en los Premios MOA 2026 con tres galardones de arquitectura

Ciudad del Saber obtiene el Premio Magno por la rehabilitación del Edificio 108

• El Colegio de Arquitectos de Panamá otorga un Premio Magno y dos Distinciones de Honor a la Fundación Ciudad del Saber por la transformación de sus espacios emblemáticos.

(09/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Fundación Ciudad del Saber (FCDS) fue galardonada con tres importantes reconocimientos en la edición 2026 de los Premios “Mejores Obras de Arquitectura” (MOA), el certamen más prestigioso y antiguo de su categoría en el país. Organizado por el Colegio de Arquitectos de Panamá (COARQ) desde 1952, este evento celebró su versión número 70 destacando la capacidad de la Fundación para rehabilitar espacios que fusionan el valor histórico con la funcionalidad contemporánea.

Triunfo en diversas categorías institucionales

En su debut en este certamen, la Fundación logró que la totalidad de sus proyectos postulados fueran premiados. La Casa Club (Edificio 108) obtuvo el máximo galardón, el Premio Magno, en la categoría Institucional. Por su parte, la Casa de las Naciones Unidas (Edificio 128) recibió una Distinción de Honor en la categoría de Reformas y Remodelaciones, mientras que el Clayton Bowling (Edificio 202) fue acreedor de otra Distinción de Honor en la categoría Comercial.

Innovación y preservación del patrimonio

El Edificio 108, ganador del Premio Magno, resalta por la recuperación de un antiguo club de soldados bajo un estilo neocolonial, adaptándolo para eventos y conferencias modernas. En el ámbito de la sostenibilidad, la Casa de las Naciones Unidas (Edificio 128) se posiciona como un modelo de intervención eficiente, incorporando estándares internacionales de la certificación LEED para priorizar el bienestar y el ahorro energético.

Finalmente, la renovación del Clayton Bowling (Edificio 202) ha permitido reactivar una estructura histórica del campus, conservando su identidad original mientras se integran nuevas dinámicas comerciales y recreativas para la comunidad.

Un referente de desarrollo sostenible

Estos logros evidencian la visión de Ciudad del Saber como un proyecto país que apuesta por la reutilización inteligente de infraestructuras existentes. Según destacó la organización, estas intervenciones no solo fomentan la innovación y la calidad de vida, sino que posicionan a Panamá como un referente regional en arquitectura sostenible y desarrollo urbano responsable.

La gestión de estos proyectos estuvo a cargo del equipo técnico de la Fundación, reafirmando su rol en la conexión entre conocimiento, cultura y desarrollo sostenible.

