CLRAH y socios despachan asistencia humanitaria a Jamaica, Cuba y Haití tras huracán Melissa

Panamá: Centro Logístico Regional se moviliza para enviar asistencia humanitaria a países caribeños

• La ayuda incluye agua, purificadores, refugios de emergencia, mallas contra mosquitos y equipos de energía, con la posibilidad de enviar más implementos tras las evaluaciones de daños.

(1/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ante las afectaciones catastróficas ocasionadas en Jamaica, Cuba y Haití tras el paso del huracán Melissa, el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH) del Ministerio de Gobierno de Panamá, en conjunto con sus socios estratégicos, se prepara para movilizar asistencia humanitaria hacia estos países. Esta operación se realiza en colaboración con el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD) y la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC).

El CLRAH está coordinando el despacho de insumos esenciales de primera necesidad para mitigar la emergencia.

Insumos prioritarios y coordinación logística

Los insumos que serán despachados en esta fase inicial incluyen:

• Agua y purificadores

• Refugios de emergencia (como tiendas de campañas y tarpulines)

• Mallas contra mosquitos

• Medicamentos

• Equipos de energía (solar y de combustión)

• Kits de higiene

• Kits de cocina

La coordinación del envío de otros implementos y equipos especializados se definirá posteriormente, a medida que el CLRAH y sus socios reciban más detalles de las evaluaciones de daños realizadas en los países afectados.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Apoyo interinstitucional a la asistencia nacional

El CLRAH no solo opera como centro de respuesta regional, sino que también apoya la asistencia humanitaria a nivel nacional en Panamá. El Ministerio de Gobierno, a través del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), es el encargado de brindar respuesta a las poblaciones locales afectadas por eventos meteorológicos.

Para facilitar esta labor, el CLRAH tiene a disposición un grupo interinstitucional clave que trabaja para garantizar la movilidad eficiente de la carga humanitaria hacia las provincias. Este grupo incluye la participación de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el propio centro logístico.