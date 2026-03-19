Club de Leones Mateo Iturralde celebra 25 años de servicio comunitario en Panamá

Club de Leones Mateo Iturralde rinde homenaje a fundadores en sus 25 años de labor

• La organización celebra un cuarto de siglo de programas sociales, salud y educación destinados a las poblaciones más vulnerables del distrito de San Miguelito.

(19/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Club de Leones Mateo Iturralde conmemoró oficialmente su 25 aniversario de fundación, marcando un hito de servicio ininterrumpido dedicado al bienestar social, la solidaridad y el desarrollo humano en la comunidad panameña. Durante este cuarto de siglo, la organización ha consolidado su presencia mediante la ejecución de múltiples iniciativas enfocadas en poblaciones vulnerables, incluyendo jornadas de salud, programas educativos y deportivos, así como la entrega de ayudas sociales.

Trayectoria y compromiso social

La labor del club ha permitido mejorar la calidad de vida de cientos de familias gracias al esfuerzo voluntario de sus integrantes y al respaldo de aliados estratégicos. En el marco de la celebración, se realizó un acto especial que contó con la participación de socios, autoridades locales del distrito de San Miguelito, gobernadores del distrito leonístico y representantes de más de 17 clubes de Leones.

Daniel Cortina, honorable león presidente del Club de Leones Mateo Iturralde, resaltó el arduo trabajo realizado por diversas generaciones de voluntarios. Según indicó Cortina, la vocación de servicio ha sido el motor principal para beneficiar a los sectores más necesitados a través del tiempo.

Reconocimientos y legado educativo

Durante la ceremonia se rindió un homenaje especial a Matilde Torres de Aguilar por su extensa trayectoria. La docente de 81 años, socia fundadora del club y exdirectora de escuelas por 28 años, fue reconocida por su impacto en la educación del distrito de San Miguelito y su rol como asesora del primer Concurso Nacional de Oratoria para escuelas primarias.

Proyecciones del voluntariado

La organización reafirmó su misión de continuar trabajando por una sociedad inclusiva y justa. El Club de Leones Mateo Iturralde busca inspirar a las nuevas generaciones para sumarse al servicio comunitario, manteniendo activos sus programas de apoyo dirigidos a la niñez, la juventud y los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: