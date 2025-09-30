Chiriquí y Panamá lideran la demanda: El COAI MIDES brinda más de 25,500 atenciones sociales

El COAI MIDES supera las 25 mil atenciones a personas vulnerables entre 2024 y 2025

• Durante 15 meses de operación, el COAI MIDES gestionó 15,529 atenciones directas y 8,721 remisiones institucionales, siendo los conflictos interpersonales y los procesos familiares los casos más demandados.

(30/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ha superado las 25,529 atenciones sociales a través de su Centro de Orientación y Atención Integral (COAI MIDES) en el periodo comprendido entre junio de 2024 y septiembre de 2025. El Centro ha focalizado su esfuerzo en ofrecer soluciones eficaces y respuestas oportunas a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad en todo el país.

Durante este periodo de 15 meses, el COAI MIDES atendió directamente a 15,529 personas, gestionó 8,721 remisiones institucionales a entidades aliadas y efectuó 2,637 visitas domiciliarias para abordar de cerca la complejidad de las situaciones sociales reportadas.

El COAI como Ventanilla Única de Atención Social

El Centro de Orientación y Atención Integral opera como una ventanilla única que facilita el acceso a servicios de calidad a los que la ciudadanía tiene derecho. Sus servicios de orientación y atención abarcan áreas sociales, legales, psicológicas y gerontológicas, además de brindar apoyo en casos de maltrato y abandono.

Diversidad de Casos Atendidos

Según el informe estadístico proporcionado por el COAI, la naturaleza de las situaciones canalizadas es amplia y compleja. Los principales motivos de atención fueron:

• Conflictos Interpersonales: 2,926 casos

• Procesos Familiares y Penales: 2,729 casos

• Problemas de Salud Mental: 1,125 casos

• Problemas de Conducta: 1,024 casos

Se destaca también la atención brindada a situaciones laborales (823), problemas de pareja (426), abandono (422), menores en riesgo social (420) y violencia doméstica (351), lo que subraya la diversidad de desafíos sociales abordados por el equipo.

En cuanto a la demanda por rangos de edad, el grupo entre 40 y 49 años fue el que más requirió asistencia, con 2,307 casos, seguido por las personas de 30 a 39 años (2,278) y las de 25 a 29 años (1,350).

Liderazgo de Chiriquí en la Demanda de Servicios

A nivel nacional, la provincia de Chiriquí lideró la demanda con 6,357 situaciones atendidas, seguida por la provincia de Panamá (5,042) y Panamá Oeste (4,299).

Para responder a esta alta demanda, el COAI coordinó acciones con más de 100 instituciones y organizaciones aliadas, incluyendo albergues, alcaldías, fiscalías, juzgados (municipales, de niñez y adolescencia) y hospitales, fortaleciendo el sistema de protección social del país.

Alberto Elías Moreno, coordinador Nacional del COAI, resaltó el compromiso del equipo técnico del MIDES. «Nuestra oficina cuenta con psicólogos, trabajadores sociales, gerontólogos y juristas, personal capacitado para brindar respuestas efectivas a los grupos de interés”, indicó Moreno.

El MIDES reafirmó su rol como garante de los derechos sociales y pilar en la atención integral a las personas en situación de riesgo y vulnerabilidad en Panamá. Quienes requieran los servicios del COAI pueden comunicarse de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. al 524-4893.