Colegio Nacional de Farmacéuticos participa en la presentación del Proyecto DM2–Panamá

Presentan resultados sobre educación estructurada en diabetes mediante el Proyecto DM2–Panamá



• Autoridades gremiales destacan la relevancia científica de esta investigación desarrollada por expertos de la Universidad Latina y la Universidad de Granada.

(19/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Colegio Nacional de Farmacéuticos de Panamá participó como invitado especial en la presentación de los resultados del Proyecto DM2–Panamá, titulado “Efecto de una educación estructurada sobre el control de la enfermedad en pacientes con diabetes tipo 2”. La actividad fue organizada por la Magister Sara Gómez, Coordinadora de la Escuela de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latina, sede Santiago, junto al investigador Magister Hermes Rodríguez B.

Aporte científico y manejo de la enfermedad

Durante el evento, el vicepresidente del Colegio Nacional de Farmacéuticos, el Licenciado Julio De León Muñoz, reconoció la importancia científica y social de la investigación presentada por Hermes Rodríguez B. y sus tutores de la Universidad de Granada. De León Muñoz subrayó que este estudio representa un aporte significativo al manejo integral de la diabetes y a la promoción de estrategias educativas fundamentadas en la evidencia, esenciales para mejorar la calidad de vida de los pacientes en el país.

La investigación profundiza en cómo una estructura educativa definida puede influir positivamente en el control glucémico y la autogestión de la patología, brindando herramientas técnicas para el sistema de salud nacional.

Compromiso con la formación y la investigación

La presencia de la delegación gremial en este foro académico subraya el compromiso del Colegio con la educación continua y el fortalecimiento del rol del farmacéutico dentro de la atención sanitaria panameña. Además del vicepresidente, en representación del gremio asistieron Juan Antonio Correa, Tesorero, y Larisa Sáenz, Vocal de la Junta Directiva.

Con la divulgación de los resultados del Proyecto DM2–Panamá, se busca incentivar la participación del sector farmacéutico en procesos de investigación que optimicen la farmacoterapia y la educación al paciente, pilares fundamentales para la sostenibilidad de la salud pública.