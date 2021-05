Colores neutros: los básicos que no pueden faltar en tu armario

• Conoce de la mano de expertos en relojería los colores que combinan con todo y por qué son tan versátiles

(24/May/2021 – web) Panamá.- “Para gustos, los colores” reza el dicho, y es cierto que si hablamos de vestimenta y complementos existe una infinidad de tonalidades que se adaptan al gusto y estilo de cada persona, sin embargo, algunos colores son consideramos imprescindibles, nunca pasan de moda y son sinónimo de buen gusto y versatilidad. El negro, blanco, beige y sus variaciones, conocidos como “colores neutros” en la moda, son aquellos tonos básicos que todos deben tener en su armario por muy buenas razones.

Aunque existen muchos otros colores neutrales, y en teoría, el blanco y negro por su alto contraste no podrían considerarse “neutros”, cuando hablamos de moda son llamados de esta manera porque no compiten con otros colores, más bien los complementan, también aportan sutileza y ayudan a pronunciar otros tonos más llamativos para lograr un look equilibrado. Solos en un “total look” monocolor o combinados con otros tonos o colores, estos básicos no pueden faltar en tu closet.

A continuación hacemos un repaso por los principales colores neutros de la mano de G-SHOCK, creadores de los relojes de resistencia absoluta con diseños inspirados en la cultura global y sus tendencias, a propósito del lanzamiento de su línea femenina GMA-S140M, protagonizada por tres hermosos modelos en tonos neutros con aires noventeros.

Negro: Elegancia, sofisticación, sencillez, minimalismo, sobriedad y a la vez, fuerza y carácter. Por algo es considerado el favorito del mundo de la moda para todo tipo de prendas y complementos. El negro es un básico, protagonista en el fondo de armario y aquel que usamos cuando queremos vernos bien sin mucho esfuerzo porque es una apuesta que no falla. Es perfecto para combinar con prendas claras, con otros colores neutros y una amplia variedad de tonos cálidos y brillantes. Si busca un complemento negro, el GMA-S140M-1A de G-SHOCK combina la versatilidad de este color con vibrantes y llamativos detalles dorados.

Blanco: Además de hacer un binomio estrella con el negro y otros colores neutros como los tonos tierra, el blanco por sí solo es un imprescindible en nuestro guardarropa. Este básico también permite infinidad de combinaciones, es difícil imaginar una tonalidad que no funcione junto al blanco. Es un color luminoso y fresco que refleja pureza, elegancia y cercanía. Todo fondo de armario cuenta al menos con una camiseta, una camisa, un blazer o un pantalón de color blanco y por qué no sumar un reloj que también puedas combinar con cualquier look como el GMA-S140M-7A en blanco con sutiles detalles en rosa.

Beige: Considerado “el nuevo blanco”, este color clásico y atemporal, también ha protagonizado en los últimos años los looks más trendy. Además de ser fácil de combinar con otros colores, le da un aspecto sobrio, fresco y minimalista a un outfit sin importar la época del año u ocasión. Algunos de los estilos más populares en la moda como el “safari” o el “boho” tiene como protagonista este color. Usarlo con negro, gris y otros tonos tierra es un acierto, pero también lo es con tonos cálidos como rojo, naranja y rosa. Para darle ese toque fresco y trendy a tu look compleméntalo con el GMA-S140M-4A, la mezcla perfecta entre el beige y rose gold.

En la moda existen tantos tonos como gustos, sin embargo, hay colores que han trascendido épocas y fronteras por su gran versatilidad, significado y por ser la base perfecta para agregar otras tonalidades, texturas, prints y complementos como es el caso de los colores neutros que se han convertido en básicos de cualquier vestimenta. La relojería no es la excepción, y G-SHOCK, pensando en brindar a la mujer de hoy la versatilidad que necesita en una pieza que la acompañe en todo momento del día y con cualquier outfit, ha creado la línea GMA-S140M con sus variantes negro, blanco y beige, ideales para complementar tu look por variado que sea.

Encuentra estos modelos G-SHOCK por un precio aproximado de USD $120 en las tiendas autorizadas Casiolandia, Relojin y Tiempo, en los principales centros comerciales de la Ciudad de Panamá: Albrook Mall, Altaplaza Mall, Metromall, Multiplaza, Multicentro, Town Center y Westland Mall o en línea. Para mayor información visita el sitio de G-SHOCK Latinoamérica en www.gshocklatam.com. Mantente conectado a través de Instagram gshockpanama y Facebook G-Shock-Panama.

