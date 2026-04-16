Comisión de Presupuesto analiza créditos adicionales para innovación y descentralización

La agenda legislativa para este jueves incluye el manejo de recursos financieros en la Comisión de Presupuesto y el estudio de leyes sobre protección al paciente diabético.
Asamblea Nacional convoca a Comisión de Presupuesto y análisis de proyectos de salud
• Diputados evaluarán traslados de partidas para diversas entidades gubernamentales y discutirán la creación del Consejo Nacional de Diabetes.
(16/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La agenda parlamentaria de este jueves 16 de abril inicia con la convocatoria de la Comisión de Presupuesto a las 9:30 a.m. en su sede oficial. Durante esta sesión, los comisionados tienen como objetivo principal atender diversas solicitudes de créditos adicionales y traslados de partida destinados a fortalecer la operatividad de instituciones clave del Estado panameño.
Gestión de recursos institucionales
Las entidades que comparecerán ante la Comisión de Presupuesto para sustentar sus movimientos financieros son la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional de Descentralización. Estos trámites buscan asegurar la asignación eficiente de fondos para los proyectos y compromisos que lideran dichas carteras.
Proyectos de ley en materia de salud y bienestar social
De forma paralela, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social se reunirá a la 1:00 p.m. en el Auditorio Carlos (Titi) Alvarado. La agenda técnica contempla el estudio y análisis de dos iniciativas legislativas de alto impacto sanitario.
En primera instancia, se discutirá el Proyecto de Ley 528, el cual propone la creación del Consejo Nacional de Diabetes y la institución de un Registro Nacional de personas con diabetes. Esta norma busca modificar las leyes 114 de 2019 y 136 de 2020 para establecer medidas de educación nutricional y dictar nuevas disposiciones de protección integral a favor de los pacientes.
Posteriormente, los diputados evaluarán el Proyecto de Ley 529, que contempla modificaciones y adiciones específicas a la Ley 136 de 23 de marzo de 2020, con el fin de actualizar el marco normativo vigente en el sector salud.
Sesión plenaria
Finalmente, el Pleno de la Asamblea Nacional está citado para las 9:30 a.m. a fin de dar continuidad a la sesión ordinaria correspondiente a la jornada, donde se discutirán los temas de interés nacional que conforman la agenda del día.
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