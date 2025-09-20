Ministra de Trabajo anuncia instalación de la Comisión de Salario Mínimo en noviembre

Negociación del salario mínimo en Panamá se retoma en noviembre

(19/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) convocará oficialmente en el mes de noviembre la instalación de la Comisión Nacional de salario mínimo Panamá, cumpliendo así con lo establecido en el Artículo 174 del Código de Trabajo, que regula la revisión periódica de las tasas salariales. La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, informó que la mesa de diálogo será instalada después del 15 de noviembre, con el objetivo de analizar las condiciones de todos los sectores y alcanzar puntos de consenso.

Diálogo y consenso tripartito

La ministra Jackeline Muñoz de Cedeño desmintió los rumores sobre la no convocatoria de esta revisión. “Es completamente falso que no se convocará la revisión. Si bien reconocemos que el sector empresarial enfrenta dificultades, también entendemos que el trabajador panameño vive una situación compleja; por eso es fundamental encontrar un punto medio”, expresó la regente laboral.

Muñoz destacó que actualmente existe un decreto vigente que establece las tasas de salario mínimo por región y actividad económica. Este será revisado conforme a la normativa legal, ya que el Mitradel se ha comprometido a abordar este tema con responsabilidad, en cumplimiento de los beneficios que le corresponden al trabajador panameño.

Rol del sector privado y bienestar laboral

La titular del Mitradel manifestó que el sector privado es un aliado estratégico para el desarrollo del país, ya que sin su participación no existiría el empleo. La meta principal del Ministerio de Trabajo es que más panameños tengan acceso a trabajos dignos, garantizando el cumplimiento de la ley y promoviendo la paz social.

La Comisión Nacional de Salario Mínimo estará integrada por representantes del sector empresarial, el sector trabajador y el sector gubernamental. Este enfoque busca asegurar un proceso participativo, técnico y transparente. El objetivo de la revisión es que el salario mínimo refleje la realidad económica de la nación, considerando indicadores sociales y económicos confiables que permitan tomar decisiones equilibradas y sustentadas.