Comisión valida listado de 300 moléculas para enfrentar el desabastecimiento crítico de medicamentos

Autoridades coordinan compra conjunta de fármacos ante desabastecimiento crítico de medicamentos

• A través de un proceso de compra excepcional, el Gobierno Nacional busca asegurar moléculas para el tratamiento de enfermedades crónicas y medicamentos de difícil adquisición.

(09/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa Ciudad de Panamá, Panamá.- La Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos validó un listado de 300 moléculas destinadas a garantizar el suministro en las farmacias del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y hospitales patronatos. Esta medida busca resolver el desabastecimiento crítico de medicamentos mediante un proceso de adquisición coordinada a nivel nacional, asegurando que los pacientes tengan acceso a tratamientos esenciales.

Alcance del listado y procesos de adquisición

El director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, Eric Conte, informó que las mesas técnicas han trabajado en la unificación de los inventarios para ejecutar compras conjuntas. El funcionario detalló que el listado incluye moléculas para tratar la hipertensión arterial, el colesterol y la diabetes. Asimismo, se incorporaron fármacos especializados de difícil adquisición, los cuales suelen presentar baja participación de empresas en actos públicos ordinarios pero que podrán ser obtenidos mediante este mecanismo excepcional.

Conte aclaró que la compra de estas 300 moléculas no interfiere con las licitaciones y actos públicos que actualmente mantienen vigentes las instituciones de salud, ya que este procedimiento responde estrictamente a la figura de desabastecimiento crítico. Se espera que la revisión final del documento concluya la próxima semana para su posterior presentación al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y al presidente de la República, José Raúl Mulino. Una vez aprobado, el listado será publicado en la Gaceta Oficial para iniciar los actos de adquisición en la plataforma Panamá Compra.

Marco legal y conformación de la comisión

La estrategia de intervención se fundamenta en el artículo 261 de la Ley 419 del 2 de febrero de 2024. Esta normativa faculta al Órgano Ejecutivo para declarar el estado de desabastecimiento y adoptar medidas urgentes que prevengan la escasez de insumos médicos en el sector público.

Estructura técnica de la comisión

La Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos, instalada formalmente el 15 de octubre de 2025 bajo el Decreto Ejecutivo 20, está integrada por representantes de diversas entidades y gremios, entre ellos:

• Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social.

• Defensoría del Pueblo.

• Colegio Médico de Panamá y Colegio Nacional de Farmacéuticos.

• Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.

A través de múltiples sesiones de trabajo con hospitales y patronatos, los miembros de la comisión han identificado los renglones prioritarios que requieren una gestión de compra unificada para optimizar los recursos del Estado y garantizar el derecho a la salud de la población.

