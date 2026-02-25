Comisiones de la Asamblea Nacional analizan proyectos sobre economía, salud y cultura

Agenda de trabajo de las Comisiones de la Asamblea Nacional para este miércoles

• Una intensa jornada legislativa se desarrolla en las Comisiones de la Asamblea Nacional con el análisis de propuestas sobre monumentos históricos, salud mental y transparencia pública.

(25/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La agenda legislativa para este miércoles contempla una jornada de intenso trabajo en las diversas Comisiones de la Asamblea Nacional, donde se abordarán temas de relevancia para el desarrollo social, económico y cultural del país. Desde las 9:00 a.m., las instancias parlamentarias iniciarán el análisis de informes, el prohijamiento de anteproyectos y el primer debate de diversas leyes en las instalaciones del palacio Justo Arosemena.

Educación, Cultura y Deporte

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte inicia la sesión con la lectura del informe de la subcomisión sobre el Proyecto de Ley 379, propuesto por el diputado Jairo Salazar, el cual busca modificar la Ley Orgánica de Educación. Asimismo, se contempla el prohijamiento del Anteproyecto de Ley 354 para instituir el Festival Folclórico de la Pollera Veragüense, presentado por el diputado Tomás Benavides. En materia de patrimonio, se someterán a primer debate los proyectos 514 y 516, que buscan declarar monumentos históricos nacionales al puente sobre el Río Changuinola y al Edificio de Archivo Nacional de Panamá, respectivamente.

Ambiente y Desarrollo Sostenible

A las 10:00 a.m., la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo discutirá en primer debate el Proyecto de Ley 508 sobre la conservación del Golfo de Chiriquí. Además, se recibirán informes y se iniciará el debate de los proyectos 357 y 378, enfocados en la restauración ecológica y gestión hídrica de las cuencas de los ríos La Villa y Caimito.

Asuntos Municipales y Gobierno

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales mantendrá una reunión ordinaria, mientras que la Comisión de Asuntos Municipales recibirá la sustentación del informe anual de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). En esta última instancia se considerará el retiro del Proyecto de Ley 232 relacionado con el ordenamiento territorial urbano.

Economía, Comercio y Finanzas

En horas de la tarde, la Subcomisión de Comercio analizará el Proyecto de Ley 247 para establecer el marco regulatorio del uso de criptomonedas. Por su parte, la Comisión de Economía y Finanzas evaluará el prohijamiento del Anteproyecto 296 sobre bienes públicos y discutirá en primer debate los proyectos 500 y 501, presentados por el diputado Eduardo Gaitán, referentes a la trazabilidad del ITBMS y plazos de pago para micro y pequeñas empresas.

Salud y Desarrollo Social

Finalmente, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social prohijará diversas iniciativas, incluyendo la creación del Consejo Nacional de Diabetes y la regulación de colorantes artificiales. También se llevará a primer debate el Proyecto de Ley 261 sobre certificados de salud mental para mayores de 70 años en actos jurídicos y el Proyecto 498 para la promoción de bebidas saludables. La jornada concluirá con la Sesión Ordinaria del Pleno a las 3:00 p.m.

