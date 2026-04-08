Agenda de las comisiones de la Asamblea Nacional incluye debates sobre transparencia y presupuesto

Las comisiones de la Asamblea Nacional mantienen una intensa agenda legislativa con debates sobre descentralización, educación, transparencia fiscal y gestión de recursos hídricos.
Comisiones de la Asamblea Nacional discuten leyes de adopción y gestión del agua
• Diversas comisiones de la Asamblea Nacional sesionan para evaluar créditos adicionales, reformas a la ley de adopciones y la modernización de la gestión del agua en el país.
(08/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las diversas comisiones de la Asamblea Nacional mantienen este miércoles una nutrida agenda de trabajo que abarca desde reformas administrativas hasta temas de bienestar social y educación. Entre las actividades principales destaca el primer debate unificado de los Proyectos de Ley 313 y 365 en la Comisión de Asuntos Municipales, los cuales proponen reformas estructurales a la Ley 37 de 2009 sobre la descentralización de la administración pública.
Educación y Bienestar Social
La Comisión de Educación, Cultura y Deportes recibe al Doctor Eduardo Flores Castro y a la Doctora Mirna MacLauglin de Anderson para informar sobre la acreditación universitaria bajo la Ley 52 de 2015. Asimismo, la Ministra de Educación, Lucinda Molinar, comparece para presentar informes sobre la infraestructura de los centros escolares públicos. En materia de familia, la Comisión de la Mujer desarrolla una mesa técnica para modificar la Ley General de Adopciones.
Economía, Finanzas y Presupuesto
En el ámbito económico, la Comisión de Economía y Finanzas somete a primer debate el Proyecto de Ley 500, orientado a fortalecer la recaudación del ITBMS mediante pagos electrónicos, y el Proyecto de Ley 504 sobre transparencia en contrataciones públicas. Por su parte, la Comisión de Presupuesto evalúa traslados de partidas y créditos adicionales para entidades como la Autoridad de Aseo, el Metro de Panamá y el Ministerio de Obras Públicas.
Ambiente y Transparencia Bancaria
La gestión de recursos naturales es protagonista en la Comisión de Ambiente con la entrega del informe sobre modernización de la gestión del agua y debates sobre la protección de áreas verdes y santuarios de olas. Paralelamente, una subcomisión de Comercio analiza el Proyecto de Ley 552 para establecer equilibrio en los contratos de crédito bancario, mientras que la Comisión de Credenciales aborda reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional previo a la sesión de pleno ordinaria programada para la tarde.
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