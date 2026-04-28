Comisiones de la Asamblea Nacional avanzan en prohijamiento de leyes de transparencia y finanzas

Las diversas comisiones de la Asamblea Nacional de Panamá cumplen una jornada de prohijamientos y debates sobre transparencia gubernamental, incentivos de vivienda y desarrollo agropecuario.

Comisiones de la Asamblea Nacional debaten reformas a leyes de adopción y turismo indígena • Durante la sesión legislativa, las comisiones de la Asamblea Nacional analizan proyectos clave para la rendición de cuentas, el sistema de intereses preferenciales y la protección de conocimientos indígenas.