Comisiones de la Asamblea Nacional avanzan en prohijamiento de leyes de transparencia y finanzas

Las diversas comisiones de la Asamblea Nacional de Panamá cumplen una jornada de prohijamientos y debates sobre transparencia gubernamental, incentivos de vivienda y desarrollo agropecuario.
Comisiones de la Asamblea Nacional debaten reformas a leyes de adopción y turismo indígena
• Durante la sesión legislativa, las comisiones de la Asamblea Nacional analizan proyectos clave para la rendición de cuentas, el sistema de intereses preferenciales y la protección de conocimientos indígenas.
(28/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Diversas Comisiones de la Asamblea Nacional desarrollaron una agenda legislativa este martes, enfocada en la transparencia de recursos públicos, el fortalecimiento del sector agropecuario y reformas en materia de bienestar social y familia. La actividad parlamentaria incluyó la presentación de memorias institucionales, prohijamientos de anteproyectos y el análisis de informes de subcomisiones en múltiples salones del edificio nuevo y el auditorio Carlos Alvarado.
Economía, Finanzas y Transparencia
En la Comisión de Economía y Finanzas, se llevó a cabo la presentación de la Memoria 2025 de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Durante la jornada, se prohijaron anteproyectos de ley fundamentales para la fiscalización estatal. Entre ellos, el Anteproyecto 305, propuesto por la diputada Alexandra Brenes, busca establecer la trazabilidad de fondos provenientes de financiamiento internacional.
Asimismo, se dio paso al Anteproyecto 408 del diputado Luis Duke, orientado a la eliminación de partidas discrecionales, y al Anteproyecto 421 de la diputada Yamireliz Chong, referente a procedimientos de contratación excepcional. Adicionalmente, se recibió el informe del Proyecto de Ley 252 sobre incentivos para la adquisición de viviendas de segunda mano.
Impulso al Sector Agropecuario
La Comisión de Asuntos Agropecuarios citó al Superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, para responder a un cuestionario institucional. En materia legislativa, se prohijó el Anteproyecto de Ley 33 para modificar el sistema de intereses preferenciales al sector agropecuario.
Los diputados también iniciaron el primer debate del Proyecto de Ley 178 sobre transparencia en patronatos de ferias y el Proyecto de Ley 542, que busca ajustar los intereses preferenciales del sector. En la misma sesión, se evaluó el Proyecto de Ley 287 para la creación de la ruta del Trapiche en la República de Panamá.
Asuntos Indígenas y Desarrollo Turístico
Por su parte, la Comisión de Asuntos Indígenas centró su labor en el primer debate de reformas a la Ley 17 de 2016, que protege los conocimientos de la medicina tradicional indígena, y la Ley 290 de 2022, enfocada en el turismo indígena sostenible. El diputado Roberto Archibold realizó la entrega de su informe de gestión correspondiente al primer periodo 2025-2026.
Mujer, Niñez y Familia
La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia avanzó en el primer debate del Proyecto de Ley 570, que modifica la Ley General de Adopciones. También se discutió el Proyecto de Ley 618, destinado a regular el funcionamiento de centros de acogimiento para menores y adultos con discapacidad. La jornada concluyó con la Sesión Ordinaria de Pleno a las 3:30 p.m.
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