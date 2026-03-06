El impacto de la Facturación Electrónica en las Pymes panameñas y cómo evitar multas

Claves para evitar sanciones de la DGI en el sistema de Facturación Electrónica

• La plataforma Alegra.com identifica los puntos críticos y riesgos que enfrentan los contribuyentes al migrar hacia el sistema de Facturación Electrónica de la DGI.

• Con más de 53 mil empresas utilizando soluciones en la nube, la correcta implementación de la Facturación Electrónica se convierte en un pilar para la supervivencia empresarial en Panamá.

(06/Mar/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La transformación digital de las pequeñas y medianas empresas en el país ha pasado de ser una tendencia a una realidad estadística consolidada. Según datos recientes de Alegra.com, actualmente se registran 53,947 empresas en Panamá que utilizan soluciones en la nube para gestionar la Facturación Electrónica y su cumplimiento fiscal, bajo la estrategia de masificación liderada por la Dirección General de Ingresos (DGI).

Este crecimiento responde a la implementación de sistemas que buscan reducir la evasión y formalizar la economía nacional. En lo que va del año 2026, el volumen de documentos emitidos electrónicamente a nivel regional mantiene una media mensual superior a los 5 millones, lo que demuestra la robustez y adopción del modelo actual.

Puntos críticos para el cumplimiento fiscal

La plataforma de contabilidad inteligente Alegra.com, a través de su líder en Panamá, Getsemani Castillo, señala tres aspectos fundamentales que los empresarios deben verificar para asegurar su salud fiscal durante este periodo:

• Validación y reporte correcto: No todo documento digital es válido. La factura debe contar obligatoriamente con la firma electrónica y el Código Único de Factura Electrónica (CUFE) validado en tiempo real. El uso de sistemas no integrados directamente con la DGI puede generar retrasos significativos en la validación de los ingresos.

• Gestión de sanciones económicas: El incumplimiento de las normativas vigentes puede derivar en multas que afectan directamente el flujo de caja. La carencia de un sistema automatizado aumenta la posibilidad de errores humanos en el cálculo del ITBMS o en el registro de retenciones.

• Migración hacia Proveedores Autorizados (PAC): Las Pymes requieren que su proveedor de software simplifique la conexión técnica. La transición automatizada elimina la necesidad de conocimientos técnicos profundos por parte del propietario del negocio.

Tecnología para enfrentar la fiscalización

Castillo afirma que la meta para el 2026 es que ninguna Pyme se quede rezagada por temor a la tecnología, destacando que el uso de estas herramientas es una cuestión de supervivencia empresarial. La automatización permite a los contribuyentes gestionar retenciones de ITBMS, asegurar la presencia del CUFE en cada documento y sincronizar las ventas en tiempo real con la DGI, evitando discrepancias en las declaraciones mensuales.

La integración de la nómina y el punto de venta (POS) en un solo sistema elimina los errores propios del registro manual. En un entorno donde la precisión fiscal es innegociable, contar con aliados que garanticen el cumplimiento normativo permite a los dueños de negocio transformar la contabilidad en una herramienta estratégica para el crecimiento sostenido.

