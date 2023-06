Con más de 720 asistentes cerró con éxito la conferencia Magia y Matemáticas realizada en 6 provincias de Panamá

Magia y Matemáticas, evento organizado por FUNDAPROMAT, es una iniciativa que se puede replicar en centros educativos

(22/Jun/2023 – web) Panamá.- La ronda de conferencias magistrales Magia y Matemáticas que se llevaron a cabo en seis provincias de la República de Panamá, logró reunir a más de 720 personas entre niños, jóvenes, adultos y familias que presenciaron el evento organizado por la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT).

De acuerdo con la Dra. Jeanette Shakalli, Directora Ejecutiva de la Fundación, esa cifra representa un “éxito rotundo que nos demuestra el impacto positivo que lleva nuestro mensaje en favor de las matemáticas en muchos sectores de la población panameña”.

“Estamos sumamente satisfechos con la respuesta del público a esta iniciativa que conectó la magia y las matemáticas de una forma amena y divertida para todas las edades. Lo mejor es que en FUNDAPROMAT quedamos con el conocimiento del material, por lo que podemos replicar este proyecto en aquellos centros educativos que estén interesados”, destacó Shakalli.

Las conferencias fueron dictadas por el matemático y mago profesional Arthur Benjamin. En su entretenido show para toda la familia, el expositor estadounidense demostró cómo multiplicar números más rápido que una calculadora, cómo descifrar el día de la semana de cualquier fecha en la historia, cómo crear un cuadrado mágico basado en la fecha de cumpleaños, entre otras proezas de la mente. Además, la mejor parte consistió en que el invitado internacional luego explicó los secretos matemáticos detrás de los trucos de magia que presentó.

El Dr. Benjamin es Profesor de Matemáticas Smallwood Family en Harvey Mudd College en Claremont, California, Estados Unidos. En los últimos 30 años, el Dr. Benjamin ha presentado su mezcla de matemáticas y magia alrededor de todo el mundo a miles de grupos de personas. Ha realizado tres charlas TED que han sido vistas más de 20 millones de veces. También ha sido el autor de varios libros y cursos en DVD que comparten la belleza y la magia de las matemáticas. Su libro más reciente «La Magia de las Matemáticas» fue un bestseller del New York Times. En el año 2012, fue seleccionado por el Princeton Review entre uno de «Los Mejores 300 Profesores».

Además, el Dr. Benjamin ha recibido múltiples premios de literatura y enseñanza por parte de la Asociación Matemática de América (MAA, por sus siglas en inglés). En el año 2020, quedó Campeón del Tour Americano de Backgammon, que es un juego de mesa para dos jugadores que une el azar con profundos conocimientos estratégicos. Igualmente el Dr. Benjamin ha aparecido en muchos programas de televisión y radio, incluyendo The Today Show, CNN, National Public Radio y The Colbert Report. Su perfil ha sido resaltado en The New York Times, Los Angeles Times, USA Today, Scientific American, Discover, Omni, Esquire, People Magazine y Reader’s Digest.

Poder de Convocatoria

En el caso de la Provincia de Darién al encuentro asistieron más de 150 personas; entre ellas, estudiantes y docentes del Centro Educativo Zapallal, de la Escuela Primaria Santa Librada y del Centro Educativo Básico General Bilingüe Santa Librada.

Por su parte, en la Sede de Colón de la Universidad Santa María La Antigua (USMA) estuvieron presentes más de 110 personas, incluyendo estudiantes y docentes del Colegio San Martín de Porres, al igual que docentes del Centro Educativo Básico General Bilingüe Desmond Byam y del Instituto Profesional Técnico de Colón.

En la conferencia de Veraguas, que tuvo lugar en la Biblioteca Stanford Hill de la Extensión Universitaria de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) participaron más de 170 personas; entre ellas, estudiantes y docentes de The Oxford School – Santiago, del Centro Educativo Básico General Bolívar de Soná, del Colegio Secundario de Calobre y de distintas carreras de licenciatura de UDELAS.

En el Centro Regional de Azuero de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) acudieron más de 90 personas, incluyendo estudiantes y docentes del EduKids Learning Center en Chitré y de distintas carreras de licenciatura de la UTP, para citar algunos.

En el caso de la Provincia de Coclé llegaron más de 110 personas al Auditorio John Y. Keffer de la Fundación Academia Forum en Penonomé. Entre la audiencia había delegaciones de estudiantes y docentes del Centro Educativo Básico General Bilingüe Víctor Pérez Flores, del Centro Educativo Básico General Jorge Conte Porras, del Centro Educativo Básico General José de los Reyes Vásquez, del Centro Educativo Básico General El Águila, del Centro Educativo Básico General Atré, del Centro Educativo Básico General Oajaca, del Centro Educativo Básico General Simón Martínez Pérez, del Centro Educativo Básico General Pablo Alzamora Vargas, del Centro Educativo Básico General Mercedes Bustamante y de distintas carreras de licenciatura de universidades del área. En particular, asistió el Supervisor Regional de Matemáticas de Coclé del Ministerio de Educación (MEDUCA), Manuel Arias.

Más de 60 personas asistieron a la conferencia de la Ciudad de Panamá, en el Salón Miraflores del Hotel Marriott Panamá en Albrook Mall, principalmente familias.

Estos eventos presenciales fueron de entrada gratuita y contaron con traducción simultánea del inglés al español proporcionada por la empresa Gauss Systems.

Durante su estadía en Panamá, el Dr. Benjamin entrenó a la Dra. Shakalli presentó varios de los asombrosos trucos que realizó en su conferencia magistral Magia y Matemáticas con el fin de ampliar esta experiencia a más familias de Panamá.

Quienes deseen aprender a realizar trucos de magia y matemáticas (de manera virtual o presencial) o quieran coordinar una visita de FUNDAPROMAT a su centro educativo, pueden escribir al correo info@fundapromat.org o al WhatsApp 6990-1458.